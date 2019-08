Tim Walter, Trainer des VfB Stuttgart, und Sportdirektor Sven Mislintat haben sehr unterschiedlich auf die deutlichen Worte von Holger Badstuber reagiert. Der Abwehrspieler hatte im SWR-Interview Klartext geredet.

Tim Walter schüttelte den Kopf. Über die Personalie Holger Badstuber wollte der Trainer des VfB Stuttgart am Tag nach dem 2:2 im Schwaben-Duell beim 1. FC Heidenheim nur ungern reden. "Ach", begann der 43-Jährige und sagte dann: "Er ist ein Spieler wie jeder andere auch. Wenn er Leistung bringt, spielt er. Ansonsten ist er auch mal draußen. Er hat es gut gemacht."

"Überragendes Spiel" von Badstuber

Sportdirektor Sven Mislintat geriet dagegen angesichts des überzeugenden Auftritts des Innenverteidigers erneut ins Schwärmen. "Es ist beruhigend, dass wir einen Holger haben", sagte er am Rande des Trainingsplatzes des schwäbischen Bundesliga-Absteigers: "Er hat meines Erachtens ein überragendes Spiel gemacht, mit Persönlichkeit, mit Qualität, mit brutaler Zweikampf- und Passquote."

Kommt noch ein Neuer fürs Abwehrzentrum?

Eine Neuverpflichtung als Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Marcin Kaminski ist allerdings trotzdem weiter ein Thema. Aufgrund des Kreuzbandrisses des polnischen Innenverteidigers war Badstuber am zweiten Spieltag in die Startelf aufgerückt. In der vergangenen Saison - noch ohne Walter und Mislintat - hatte der frühere Nationalspieler und Bayern-Profi kaum eine Rolle bei den Schwaben gespielt.

Mit seinem starken Auftritt und einem Tor nutzte Badstuber die Chance und wehrte sich anschließend im SWR-Interview gegen Kritik.

Dauer 3:11 min Badstuber: "Die leute sollen nicht denken, dass ich doof bin" Holger Badstuber, VfB Stuttgart, nach dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim im Interview.

Wird Mario Gomez wieder fit?

Badstuber dürfte sich auch für einen Einsatz im DFB-Pokal am kommenden Montag beim Drittligisten Hansa Rostock empfohlen haben. Bis dahin soll auch Stürmer und Heidenheim-Reservist Mario Gomez wieder bereit sein. Aufgrund seiner Wadenprobleme trainierte der 34-Jährige zwar am Montag noch individuell, am Mittwoch soll er aber ins Mannschaftstraining zurückkehren. Linksverteidiger Emiliano Insua wird nach seinem Muskelfaserriss voraussichtlich noch nicht wieder zu einer Alternative.

DFB-Pokal ist "der schnellste Weg nach Europa"

Zum Wochenauftakt wollte sich Walter nach einem zwischenzeitlichen 2:0 und des späteren Punktverlusts in Heidenheim nicht zu sehr über zwei "verlorene Punkte" ärgern. Der Coach forderte mehr Konsequenz seiner Elf, stellte aber auch zufrieden heraus, wie viel Freude seine Spieler an seinem riskanten Stil gewonnen hätten. "Du kannst Menschen in sechs Wochen nicht auf links drehen. Aber sagen wir mal, sie sind auf drei Viertel links. Mentalität kann man auch nicht von einem Tag auf den anderen lernen", sagte Walter und blickte mit einem Schmunzeln vor der ersten Runde im DFB-Pokal sehr weit nach vorne: "Es ist der schnellste Weg nach Europa." In der vergangenen Saison hatten mit einem Erstrunden-Aus in Rostock die Probleme beim VfB ihren Anfang genommen.

Mislintat: Mangala bleibt

Im Übrigen will der Zweitligist Mittelfeldspieler Orel Mangala in dieser Transferperiode nicht mehr abgeben. Der 21-Jährige sei zu "100 Prozent eingeplant", sagte VfB-Sportdirektor Mislintat. Zu Mangala hatte es zuletzt immer wieder Transfergerüchte gegeben, Fenerbahce Istanbul soll Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben. In der vergangenen Saison war Mangala an den Hamburger SV verliehen worden, beim 2:2 am Sonntag im Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Heidenheim hatte er in der Startelf gestanden.