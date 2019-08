Dem Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart droht der Ausfall von Stürmer Nicolas Gonzalez und Kapitän Marc Oliver Kempf.

Cheftrainer Tim Walter äußerte sich dazu auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum und sprach von Knieproblemen bei Gonzalez ebenso wie bei Ersatzspieler Tanguy Coulibaly. Der Einsatz von Kapitän Kempf ist aufgrund von muskulären Problemen weiter fraglich. Weiterhin fehlen wird den Schwaben auch der Mittelfeldspieler Orel Mangala, nach seiner Innenbandverletzung im Knie.

Mario Gomez dagegen steht nach dem Ausfall am vergangenen Freitag in Aue wieder zur Verfügung. Gomez hatte wie Kempf am vergangenen Freitag beim 0:0 in Aue gefehlt. Zu möglichen Abgängen von Anastasios Donis oder Santiago Ascacibar wollte sich VfB-Coach Walter nicht näher äußern. Das Sommer-Transferfenster schließt am Montag.

Klare Kante im "Fall Jatta"

Klar Stellung bezog Tim Walter indes in Sachen Bakery Jatta: "Wenn ein Spiel gespielt ist und der Gegner hat gewonnen, dann hat er zurecht gewonnen", so Walter. "Wenn ich es dann notwendig habe, mir aufgrund irgendeines Umstandes die Punkte zu ergaunern, dann hat das mit Sport nichts zu tun." Der Karlsruher SC hatte zu Wochenbeginn als bereits dritter Verein Einspruch gegen die Spielwertung der Niederlage gegen den Hamburger SV eingelegt. HSV-Spieler Bakery Jatta steht im Verdacht unter falscher Identität aufzulaufen.