Am Freitag startet der VfB Stuttgart mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 in die 2. Bundesliga (20:30 Uhr). In der Pressekonferenz am Mittwoch sprach der neue Trainer Tim Walter über Ämter, Ziele und Favoriten.

Tim Walter ist momentan bester Laune. Der neue Trainer des VfB Stuttgart trägt ein breites Lächeln um den grauen Vollbart: "Es ist mein erstes Spiel, die Laune ist sehr gut, die Freude groß," so der frühere Kieler in der Pressekonferenz, "es sind noch zwei Tage bis zum Spiel, mein Puls ist noch ruhig, ich bin ganz entspannt."

"Wir nehmen die Favoritenrolle an"

Tim Walter lebt die große Vorfreude auf den Saisonstart am Freitagabend in der Mercedes-Benz-Arena gegen Hannover 96 regelrecht vor. Auch die von vielen Experten zugeschobene Favoritenrolle auf den Aufstieg schreckt den VfB-Coach nicht ab, ganz im Gegenteil: "Wir nehmen die Favoritenrolle gerne an," sagt Walter ohne Zögern. "Ich war die letzten Jahre nicht Favorit, jetzt bin ich`s gerne." Auch dass der erste Gegner ausgerechnet der ebenfalls hoch geschätzte Mit-Absteiger Hannover ist, macht dem Fußballlehrer keine Probleme: "Es ist egal, wie`s kommt. Wir müssen sowieso versuchen, alle zu schlagen."

Stärken und Schwächen der Niedersachsen mag Walter deshalb auch nicht kommentieren: "Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen. Wir müssen unsere Stärken ins Spiel bringen wie zuletzt bei den Vorbereitungsspielen gegen Basel und Freiburg." Wie weit seine Mannschaft bereits sei? "Wir sind immer in der Findungsphase, du kannst dich immer weiterentwickeln. Aber wir sind gut gewappnet, die Jungs haben bereits alles verinnerlicht."

Der Kapitän wird am Freitag bekanntgegeben

Ein großes Geheimnis macht Tim Walter um die Aufstellung ("bis zum letzten Tag muss mich jeder überzeugen, dass er spielen will") und auch um die Person des neuen Kapitäns. Wer den VfB am Freitag aufs Feld führt? "Ich weiß es, ich bestimme es selbst. Aber ich werde es erst am Freitagabend bekanntgeben." Es kristallisiere sich Führung heraus innerhalb der Mannschaft, letztlich aber sei jeder einzelne Spieler gefragt. So oder so sei im Team "eine super Harmonie. Alle haben Freude an der Sache und am Zusammenkommen. Ich selbst will das vorleben."

"Bin kein Gute-Laune-Bär"

Blieb noch die Frage eines Journalisten, ob Tim Walter in seiner Rolle als "Gute-Laune-Bär" seine Mannschaft packt und mitnimmt: "Ich bin kein Gute-Laune-Bär," so der Trainer plötzlich streng. "Ich bin wie ich bin. Ich habe einfach große Freude am Fußball. Ich spiele das nicht vor, sonst würden mir die Jungs nicht folgen. Und dann wäre ich auch falsch am Platz."

Und da war es dann wieder, das breite Lächeln des Tim Walter: "Ich habe eine Riesen-Freude daran, den Verein so hinzubiegen, dass er dahin kommt wo er mal war".