Der VfB Stuttgart hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem Pokal-Erfolg beim Hamburger SV wollen die Schwaben am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden auch in der Liga wieder ein Erfolgserlebnis.

Die Szene war emotional eindrucksvoll. Dienstagabend in Hamburg, der Schlusspfiff nach 120 nervenaufreibenden Minuten. Nach dem 2:1-Pokal-Triumph beim HSV warf VfB-Coach Tim Walter beide Arme nach oben, schrie seine ganze Freude, Erleichterung und Genugtuung in den hanseatischen Nachthimmel. Ein Check mit Sportdirektor Sven Mislintat untermalte die freudige Szenerie. Bilder, die verdeutlichten: Dieser Sieg hat aber mal so richtig gut getan. War enorm wichtig, um die erhitzen Fußball-Gemüter im Schwabenland zu beruhigen. "Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl", so Tim Walter bei der Pressekonferenz am Donnerstag rückblickend auf den Pokal-Krimi an der Elbe, "nur weil wir drei Tage vorher dort hoch verloren haben, hat uns das keinen Knacks versetzt." Schließlich sei er überzeugt von seinen Jungs, "die einfach immer weitermachen, das spricht für sie".

4.500 Fans kommen aus Dresden

Jetzt heißt es beim VfB: Bloß nicht ausruhen auf dem Pokal-Lorbeer und nachlegen in der Liga daheim gegen Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr). Nach drei Punktspiel-Niederlagen in Serie ist Stuttgart in der Bringschuld, steht als Dritter hinter dem HSV und Arminia Bielefeld aktuell nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dass die Sachsen bei ihrem Pokalspiel und der Niederlage nach Elfmeterschießen am Mittwochabend bei Hertha BSC viel Kraft gelassen haben, sieht Tim Walter nicht unbedingt als Vorteil," schließlich mussten wir auch 120 Minuten spielen". Begeistert zeigte sich der VfB-Trainer in jedem Fall von den über 30.000 Dresden-Fans, die ihr Team in die Hauptstadt begleitet hatten. Am Sonntag werden nicht ganz so viele Dresdner den Weg nach Stuttgart antreten, immerhin aber werden 4.500 Fans Dynamo unterstützen.

Höhepunkte, Interviews und Analysen zum Zweitliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden gibt es am Sonntag, ab 21:45 Uhr, bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW.

Walter: "Jedes Team in der 2. Bundesliga ist gefährlich"

Dass mit dem Tabellen-Vorletzten nach den bitteren Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden und Kiel erneut ein "Kellerkind" in der Stuttgarter Arena aufkreuzt, hat Tim Walter sehr wohl registriert. Ein schlechtes Omen? "In der 2. Bundesliga ist jedes Team gefährlich, allein schon über die Standards". Manche Teams, so Walter schmunzelnd, "machen aus wenig viel. Wir müssen jetzt mal aus viel etwas machen". Ob Walters Tor-Joker Hamadi Al Ghaddioui unterstützend eingreifen kann? "Er hat ein bisschen Probleme mit dem Knie, das hemmt ihn etwas". Der frühere Regensburger aber wird wohl dennoch, zumindest für einen Teilzeit-Einsatz, zur Verfügung stehen.

Wer ersetzt den gesperrten Holger Badstuber?

Verzichten müssen die Schwaben dagegen noch einmal auf den in der Liga gesperrten Abwehr-Chef Holger Badstuber. "Wir haben gesehen, wie wichtig er für uns ist, wie viel Stabilität er reinbringt", war Tim Walter nach dem Pokalspiel beim HSV voll des Lobs für seinen Routinier. Ob für ihn Nathaniel Phillips spielt oder Maxime Awoudja nach seinen Patzern im Liga-Spiel in Hamburg eine neue Bewährungschance erhält, wollte Walter nicht verraten: "Jetzt müssen wir basteln, aber das ist ja das Schöne im Fußball". Und so demonstriert Tim Walter auch vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden gesundes Selbstbewusstsein: "Nichts wirft uns zurück, weil wir wissen was wir können und wo wir hinwollen".

Ein Sieg gegen Dresden, und rund um die Stuttgarter Trainerbank wird es garantiert wieder emotional. Wie am Dienstag in Hamburg.