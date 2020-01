Tipp: Der VfB in SWR1 Stadion & SWR Sport in BW

Der VfB Stuttgart tritt am Samstag beim FC St. Pauli an. Live-Reportagen aus dem Stadion hören Sie ab 14:00 Uhr in "SWR1 Stadion".

Highlights, Analysen und Reaktionen zum Spiel des VfB Stuttgart beim FC St. Pauli sehen Sie am Sonntag ab 21:45 Uhr in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg.