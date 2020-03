Zum fünften Mal waren Spieler, Trainer, Verantwortliche und Mitarbeiterinnen des VfB Stuttgart in der Leonhardskirche zu Besuch, um in der Vesperkirche mitzuhelfen.

Es ist voll und wuselig in der Stuttgarter Leonhardskirche. Es ist warm und trocken. Und es gibt etwas zu Essen: Schweinerücken gegrillt oder Blumenkohlbratling. Wer ein Essen will, der kommt an diesem Tag nicht an Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, vorbei.

Dauer 1:16 min VfB Stuttgart: Besuch in der Vesperkirche VfB Stuttgart: Besuch in der Vesperkirche

Hitzlsperger ist beeindruckt

"Ich gebe die Essensmarken aus", sagt Hitzlsperger. Zusammen mit VfB-Präsident Claus Vogt steht er am Eingang. Wie alle, die hier mithelfen, tragen auch sie die weiße Schürze mit dem Aufdruck "Vesperkirche" über dem VfB-Kapuzenpulli. Egal ob vegetarisch oder Fleisch, die Beilagen sind heute den Gästen angepasst: Butterspätzle rot-weiß, Gartensalat rot-weiß und, na klar, Kräuterbutter rot-weiß. Was Hitzlsperger aber viel mehr beeindruckt: "Dass die Leute, die da sind, die in Not sind, trotzdem mit einem Lächeln herkommen."

Dauer 0:20 min Hitzlsperger begeistert bei Vesperkirche Hitzlsperger begeistert bei Vesperkirche

Niki ist eine der Helferinnen vom regulären Vesperkirchenteam. Das dies hier mehr als eine PR Show ist, ist für sie keine Frage. "Die sind so, die helfen gern. Definitiv!". Und Niki hat Erfahrung. Im letzten Jahr hat sie schon genau hingeschaut. Auch, weil Mario Gomez dabei war. Der fehlt in diesem Jahr hinter der Getränketheke. Dafür steht dort unter anderen Offenisvmann Philipp Förster. "Für die Leute da zu sein, das tut uns auch gut. Einfach mal zu helfen", so der Profi.

Dauer 0:19 min Vesperkirche macht Philipp Förster Spaß Vesperkirche macht Philipp Förster Spaß

Der VfB, ein gern gesehener Gast

Ein paar Meter neben der Getränketheke wuselt VfB-Sportchef Sven Mislintat durch die Tischreihen, serviert das Essen, gut macht er das. Das wiederum beobachtet Irmgard. Schon seit 17 Jahren hilft sie ehrenamtlich bei der Vesperkirche mit, in der der Kirche, in der sie vor vielen konfirmiert wurde. "Die Leute, die kommen sind froh, mal mit anderen zusammen zu sein. Mal so richtig zu quatschen", beschreibt Irmgard den Alltag der Vesperkirche und fügt zufrieden hinzu: "Das freut mich dann, dass ich hier ehrenamtlich mitarbeiten kann".

Der VfB ist auch in diesem Jahr ein gern gesehener Gast. Höflich, freundlich und hilfsbereit. Und sorgt damit eben nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei Irmgard und Nicki für ein kleines Highlight zur Mittagszeit.