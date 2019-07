Die Vorbereitung ist rum, der Rasen gerichtet, die Mercedes-Benz-Arena verwandelt sich zum Hexenkessel: Der VfB Stuttgart darf beim Auftaktspiel gegen Hannover 96 auf viel Fan-Support hoffen. Der Gegner möchte dagegen keine Geschenke verteilen.

Der VfB Stuttgart startet in die neue Zweitliga-Saison 2019/20 als einer der Favoriten für den direkten Wiederaufstieg. Die neu formierte Stuttgarter Mannschaft um Coach Tim Walter kann am Freitag (20.30 Uhr) erstmals vor heimischer Kulisse zeigen, ob die intensive Saison-Vorbereitung Ertrag bringt und das selbstgesteckte Ziel, der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga, nicht nur leere Worte sind. Das Auftaktspiel gegen Mit-Absteiger Hannover ist also nicht nur für Fans ein echtes "Zweiliga-Schmankerl", sondern auch eine Begegnung, wo direkt Messlatten gesetzt werden können.

Dauer 0:24 min VfB-Coach Tim Walter zur Favoritenrolle VfB-Coach Tim Walter zur Favoritenrolle

Showdown vor nahezu ausverkauftem Stadion

Natürlich war die Enttäuschung bei den Fans nach dem zweiten Abstieg des VfB Stuttgart nach 2016 groß. Mittlerweile könnte man meinen, dass aber die negativen Erlebnisse über den Sommer größtenteils aus den Köpfen der Fans verschwunden sind – oder sie werden durch die Neugier auf das neue Team überragt: Für das Spiel gegen Hannover verkauften die Stuttgarter über 50.000 Tickets. Desinteresse seitens der Fans am eigenen Verein sieht anders aus.

Dauer 1:33 min Fan-Umfrage: Welchen Platz schafft der VfB Stuttgart nach Saisonende? Der VfB Stuttgart startet in die neue Saison 2019/20 der 2. Bundesliga. Nach dem zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der höchsten Spielklasse haben wir die Stuttgarter Fans gefragt, wo sie ihren Verein nach Saisonende sehen und wie die Mannschaft vor Beginn der neuen Spielzeit wirkt.

Für das Spiel gegen die Niedersachsen werden Anastasios Donis, Sasa Kalajdzic und Emiliano Insua verletzungsbedingt fehlen. Außerdem stehen Nicolas Gonzalez (Panamerikanische Spiele) und der gesperrte Luca Mack nicht im Kader.

Hannover 96: Mission Favoriten-Sturz

Hannovers Trainer Mirko Slomka gibt sich vor dem Spiel gegen die Schwaben kämpferisch, weiß aber auch, dass der VfB alles daransetzen wird, den ersten Dreier der Saison einzufahren. "Ihr Auftrag ist, das Heimspiel zu gewinnen", so Slomka. "Wir werden versuchen, sie mit unserer Spielweise zu frustrieren und wollen sie mit schnellem Angriffsspiel unter Druck setzen und fordern." Außerdem lauert der 51-Jährige auf Fehler der Stuttgarter Abwehr, die in Testspielen immer wieder gegnerische Chancen und Tore zuließ.

Dauer 1:15 min Tim Walter: "Wir wollen die Mannschaften dominieren" Tim Walter: "Wir wollen die Mannschaften dominieren"

VfB-Legende Karlheinz Förster zwiegespalten

Das VfB-Urgestein Karlheinz Förster dagegen gibt sich zuversichtlich: "Ich glaube, dass sie das Spiel gegen Hannover gewinnen. Zwischen Trainer und Mannschaft harmoniert es." Dennoch ist dem Europameister von 1980 bewusst, dass ein direkter Wiederaufstieg kein Selbstläufer wird. "Ich glaube, dass es schwieriger wird mit dem Wiederaufstieg als 2017“, sagte Karlheinz Förster der dpa. "Die Konkurrenz ist größer, Vereine wie der Hamburger SV, Hannover oder der 1. FC Nürnberg würden alle gerne wieder hoch. Und man weiß, dass immer noch einer dazu kommt, mit dem man gar nicht rechnet".

Die beste 2. Bundesliga aller Zeiten?

Lange kämpften in der abgelaufenen Saison viele Teams um den Aufstieg in die 1. Bundesliga – hinter den drei Aufsteigern hatten nach dem 34. Spieltag sechs Mannschaften höchstens acht Punkte Abstand auf die Aufstiegsplätze. Eine große Überraschung war unter anderem der 1. FC Heidenheim, der mit dem HSV um den direkten Aufstieg mitspielte, am Ende doch auf Platz fünf landete. Die Mannschaft von Frank Schmidt möchte nun an diese Leistungen anknüpfen. Der Kampf um die Aufstiegsplätze für die 1. Bundesliga wird spannend. Der VfB kann vor allen anderen Teams einen ersten Schritt dorthin machen.