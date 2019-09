Kurz vor Transferschluss verpflichtete der VfB Stuttgart mit Philipp Förster vom SV Sandhausen noch einen neuen Mittelfeldspieler. Der 24-Jährige ist ein alter Bekannter auf dem Wasen.

Philipp Förster fällt auf. Groß, schlaksig, immer in Bewegung und sehr oft am Ball. Der Mittelfeldspieler mit den dunklen Haaren hat sich in den letzten beiden Jahren zum Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Überraschungsmannschaft aus der Kurpfalz entwickelt. Aktuell zählt Förster zweifellos zu den besten Zweitligaspielern Deutschlands. Unter SVS-Trainer Uwe Koschinat bekam Förster in Sandhausen noch einmal einen richtigen Leistungsschub. Neben dem bundesligaerfahrenen Kapitän Dennis Diekmeier ist Philipp Förster das Schwungrad des SVS, in den bisherigen fünf Saisonspielen erzielte der 24-Jährige ein Tor und bereitete zwei Treffer vor.

Trotz Vertragsverlängerung nach Stuttgart

Das ist natürlich auch dem großen Zweitliga-Nachbarn aus Stuttgart nicht entgangen. Bereits seit Wochen wurde der Name Philipp Förster beim VfB heiß gehandelt. Jetzt also doch der zu diesem Zeitpunkt überraschende Wechsel nach Stuttgart. Überraschend deshalb, weil Förster erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag beim SV Sandhausen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängerte. Allerdings war der Kontrakt versehen mit einer entsprechenden Ausstiegsklausel, die sich jetzt der VfB zu Nutze machte. Zuletzt war Förster auch beim Bundesliga-Neuling Union Berlin im Gespräch.

Förster spielte in der Jugend für Stuttgart

Mit der Eingewöhnung bei den Schwaben wird sich der gebürtige Badener aus Bretten sicherlich nicht schwer tun. Philipp Förster spielte bereits in der Jugend vier Jahre lang beim VfB Stuttgart, kam aber nicht wie gewünscht zum Zuge und wechselte über den SV Waldhof und den 1.FC Nürnberg 2017 zum SV Sandhausen. Jetzt also die Rückkehr von Förster nach Stuttgart. Ein neuer Anlauf mit neuen Hoffnungen und Zielen.