Der VfB Stuttgart hat durch ein Tor in der 90. Minute durch Nicolas Gonzalez einen 2:1-Heimsieg gegen den FC St. Pauli gefeiert.

Der VfB Stuttgart hat nach einer enttäuschenden Vorstellung mit viel Glück und einem späten Treffer 2:1 (0:1) gegen den FC St. Pauli gewonnen. Der eingewechselte Nicólas González traf nach seiner Rückkehr als Sieger der Panamerika-Spiele in der 90. Minute zum Sieg für die Schwaben, die nun mit sieben Punkten in der 2. Fußball-Bundesliga ebenso viele Zähler auf dem Konto haben wie Spitzenreiter Hamburger SV.

Dauer 0:43 min VfB Stuttgart - FC St. Pauli Das war das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli.

Kapitän Marc Oliver Kempf hatte in der 60. Minute zunächst den Ausgleich erzielt, nachdem der starke Mats Möller Daehli die Gäste aus Hamburg in der ersten Halbzeit am Samstag in Führung geschossen hatte (18.).

Dauer 1:55 min Walter: "Die jungs haben es sich total verdient" Tim Walter, Trainer VfB Stuttgart, nach dem Spiel gegen St. Pauli im Interview.

In der mit 53 315 Zuschauern nicht ausverkauften Mercedes-Benz Arena hatte der VfB über weite Strecken der Partie zwar deutlich mehr als 60 Prozent Ballbesitz, nach einer guten Anfangsphase aber für lange Zeit kaum noch Torchancen. Das Spiel war offensiv viel zu statisch.

Dauer 1:40 min Daniel Didavi: "Es war sehr sehr wichtig" Daniel Didavi, VfB Stuttgart, im Interview nach dem Spiel in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli.

Dennoch kommt der mit Abstand teuerste Kader der Liga nun nach drei Spieltagen auf zwei Siege und ein Unentschieden. St. Pauli wartet nach der Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit nur einem Punkt im Tabellenkeller.

Dauer 1:26 min Kempf: "Es war nicht ganz einfach" Kapitän Marc Oliver Kempf, VfB Stuttgart, im Interview nach dem Spiel gegen St. Pauli.