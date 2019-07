per Mail teilen

Bei der VfB-Mitgliederversammlung wird heute auch über die Zukunft von Präsident Wolfgang Dietrich entschieden. Die Erwartungen bei den Mitgliedern sind zwiespältig.

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart läuft und die wichtigste Frage ist die mögliche Abwahl des Präsidenten Wolfgang Dietrich. Die Hürde dafür ist jedoch relativ hoch und demnach sind auch die Erwartungen der Fans eher gering.

Damit es tatsächlich zu einer möglichen Abwahl von Wolfgang Dietrich kommen kann, muss bei der Mitgliederversammlung eine hohe formale Hürde genommen werden: 75 Prozent der anwesenden und wahlberechtigten Mitglieder am Sonntag müssen in der Mercedes-Benz-Arena für eine Abwahl stimmen.

Neben Todesdrohungen und Protesten, die teilweise sogar Gegenstand von Polizeiermittlungen waren, haben sich auch andere Akteure in Position gebracht. Der ehemalige Nationalspieler Thomas Berthold will beispielsweise der neue starke Mann beim Fußball-Zweitligisten werden. "Ich werfe meinen Hut in den Ring. Beim VfB muss es eine nachhaltige Richtungsänderung geben", sagte der 54-Jährige der Stuttgarter Zeitung (Samstag-Ausgabe).

Der ehemalige VfB-Spieler strebt den Posten eines starken Aufsichtsratschef beim Bundesliga-Absteiger an. An seiner Seite wolle er einen repräsentierenden Präsidenten haben.

Finanziell erstklassig

Die Zahlen für die abgelaufene Saison stimmten laut Finanzvorstand Stefan Heim - zumindest finanziell. Der Verein habe mit 154,4 Millionen einen Rekordumsatz erzielt.

"Der VfB ist wirtschaftlich gesund, aber auf Dauer gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg ohne den sportlichen Erfolg." VfB-Finanzvorstand Stefan Heim

Ein wichtiger Faktor war dabei auch die hohe Zuschauerzahl und die Stabilität im Sponsorenbereich. Dies sei jedoch auf Dauer natürlich auch an sportlichen Erfolg gekoppelt und dürfe nicht als gegeben betrachtet werden.

"Unsere wirtschaftlichen Kennzahlen in der Saison 18/19 waren sehr gut – absolut erstligareif – vor diesem Hintergrund schmerzt der Abstieg noch mehr." Jochen Röttgermann, Vostand Marketing und Vertrieb VfB Stuttgart

Der Nachwuchs als wichtiges Standbein

Das die U21 des VfB abgestiegen sei, habe ihn "hart getroffen" und er übernehme dafür die Verantwortung beschrieb Sportvorstand Thomas Hitzlsperger die Situation im Nachwuchsbereich, nachdem er unter tosendem Applaus ans Rednerpult getreten war. Man wolle einen stärkeren Fokus auf den Nachwuchs und die Ausbildung einzelner Spieler legen. Ein besonderes Lob ging dabei für U19-Trainer Nico Willig.

Man wolle wieder junge hungrige Spieler, die sich mit dem Verein identifizierten, sagte Hitzlsperger. Sven Mislintat sei der Richtige, um dies in die Wege zu leiten.

"Ich hätte es nicht für möglich gehalten, eines Tages hier zu stehen und derart viel Verantwortung tragen zu dürfen. Es ist ein Privileg und das wird mir fast jeden Tag aufs Neue bewusst." Mit diesen Worten beendet Sportvorstand @ThomasHitz seinen Bericht auf der #VfBMV19 https://t.co/0dVMsw62j2 VfB Stuttgart, Twitter, 14.7.2019, 14:32 Uhr

Gentner und Beck nach der Karriereende zurück zum VfB?

Erste Gespräche über eine Rückkehr des Ex-Kapitäns Christian Gentner nach seiner aktiven Karriere hätten bereits begonnen, ließ Hitzlsperger die Mitglieder wissen.

"Wir haben erste Gespräche aufgenommen, und ich freue mich schon auf den Tag, an dem er hier wieder aufschlägt", sagte Hitzlsperger. "Gleiches gilt für Andreas Beck."

Dietrich-Auftritt unter Pfeifkonzert

Als Wolfgang Dietrich unter Pfiffen das Podium betrat, stellte er klar, dass er "in einer Situation des Abstiegs besonders in der Pflicht und natürlich auch in der Kritik stehe und Verantwortung zu übernehmen habe. Und das tue ich auch."

Man wolle den Pfofibereich neu ausrichten, sei aber vom eingeschlagenen Weg überzeugt und vor allem von den im sportlichen Bereich handelnden Personen. Die vakante Stelle des Vorstandsvorsitzenden der AG solle noch innerhalb diesen Jahres besetzt werden. Gespräche mit potentiellen Kandidaten habe es bereits gegeben.

Zum Abwahlantrag betonte Dietrich, die Mitglieder des Vereins seien "der oberste Souverän". Es sei für ihn deshalb keine Frage gewesen, ob er sich dem Votum der Mitgliederversammlung stellen solle.