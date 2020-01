Am kommenden Montag beginnt beim VfB Stuttgart unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo die Rückrunden-Vorbereitung. Ein Mann, der viele Jahre beim 1.FC Nürnberg beeindruckende Spuren hinterlassen hat.

Dieter Nüssing kann sich noch genau an den Tag im September des Jahres 2006 erinnern, als er einen gewissen Pellegrino Matarazzo als Spieler verpflichtete. Die Amateur-Mannschaft des 1.FC Nürnberg hatte in der Regionalliga Probleme, und der damalige Sportliche Leiter des 1.FCN, eben Nüssing, war auf der Suche nach Verstärkungen für das Talentteam. "Unser Profitrainer Hans Meyer hatte mir den Rat gegeben, einen älteren Spieler dazu zu holen", erzählt der frühere Bundesligaspieler Dieter Nüssing gegenüber SWR Sport, "weil aber das Transfer-Fenster schon geschlossen war, konnten wir nur einen vertragslosen Fußballer verpflichten.

Hans sagte mir, ich solle doch mal auf die Leiste der VdV (Anm. der Red.: Vereinigung der Vertragsfußballspieler) schauen". Gesagt, getan: "Auf dieser Liste stand auch der Name Pellegrino Matarazzo", so Nüssing, "ich kannte ich schon als Spieler beim SV Wehen und habe ihn deshalb sofort zu uns nach Nürnberg geholt. Das war genau der Mann, den wir gebraucht haben".

Dieter Nüssing: "Rino war schon immer eine Persönlichkeit"

Und Matarazzo entwickelte sich in Nürnberg genau zu dem Stabilisator, den der "Club" für seine jungen Spieler gesucht hatte: "Rino, wie wir ihn gleich nannten, weil Pellegrino zu lang war", so Nüssing schmunzelnd, "war schon damals auf dem Platz als älterer Spieler eine Führungspersönlichkeit, er wusste immer was er wollte und war bei uns gleichzeitig Spieler und Co-Trainer", erinnert sich Dieter Nüssing, der inzwischen 70-jährig als Scout für den 1.FCN arbeitet, "ich dachte mir, wenn der mal aufhört, kann das ein guter Jugendtrainer werden".

Zwei Jahre später, als Pellegrino Matarazzo wegen einer schweren Verletzung die Kickstiefel an den berühmten Nagel hängen musste, setzte Nüssing seine Überlegung in die Tat um: Der damals 32-Jährige Matarazzo stieg in den Trainer-Job ein. In Nürnberg war er ein Allrounder: Athletik- und Rehatrainer, Life-Kinetik-Coach, Eliteschul-Koordinator, er betreute zunächst erst die U17, dann die U19.

Matarazzo entwickelte in Nürnberg auch spätere Nationalspieler

Spätere Nationalspieler wie Timothy Chandler, Niklas Stark oder Marvin Plattenhardt wurden von ihm behutsam gefördert. "Er ist eine Persönlichkeit, stellt etwas dar", zeigt sich Nürnbergs Urgestein Dieter Nüssing noch immer beeindruckt von der langjährigen Zusammenarbeit mit Pellegrino Matarazzo, "sehr gut war schon immer seine Ansprache, gerade den jungen Talenten gegenüber, aber er konnte auch hart sein. Er hatte schon immer alles, was ein guter Trainer braucht". Keine Frage, so Nüssing: "Rino besitzt Fußballverstand, hat zudem immer modern trainiert". Nur zu gerne, so Nüssing, "hätten wir ihn in Nürnberg behalten". Als aber 2017 die TSG Hoffenheim lockte, ging Pellegrino Matarazzo den nächsten Schritt und wechselte in die hochgeschätzte Nachwuchs-Akademie der Kraichgauer. "Es bleibt eben keiner ewig bei einem Verein", bedauert Dieter Nüssing zwar noch immer den Weggang aus dem Frankenland, "aber wir sind immer auch ein bissel stolz, wenn wir Spielern oder Trainern den Weg ebnen können".

"Der VfB braucht nur etwas Geduld, dann wird er ein Guter"

Dass Pellegrino Matarazzo auch als Profitrainer beim VfB Stuttgart Erfolg haben kann, davon ist Nüssing überzeugt: "Ich traue ihm das zu. Der VfB braucht nur etwas Geduld, falls das nicht sofort hinhaut, aber auf Sicht gesehen wird er sicherlich ein guter Trainer in der ersten oder zweiten Liga hier in Deutschland". Dieter Nüssing und Pellegrino Matarazzo sind auch heute noch freundschaftlich verbunden, "wir telefonieren auch immer wieder mal. Wir haben den Kontakt nie verloren". Nur am 10. Mai wird`s schwierig werden mit den gegenseitigen Glückwünschen. Dann muss Pellegrino Matarazzo am vorletzten Spieltag der Saison mit dem VfB Stuttgart bei seinem alten "Club", bei Dieter Nüssings 1.FC Nürnberg antreten. Und vielleicht geht es dann um alles, um den Aufstieg in die Bundesliga.