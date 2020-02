Pellegrino Matarazzo bleibt auch nach dem perfekten Einstand beim VfB Stuttgart ruhig. Der neue Coach der Schwaben überzeugt nicht mit lauten Tönen, sondern einer neuen Spielweise.

Mit einem 3:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart ins Fußball-Jahr 2020 gestartet. Ein perfekter Einstand für den neuen Trainer Pellegrino Matarazzo. Dennoch sieht der VfB-Chefcoach Steigerungspotenzial in verschiedenen Bereichen. Das sagte Matarazzo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die wichtigsten Aussagen in der Zusammenfassung.

Frage: Pellegrino Matarazzo, wie lautet Ihr Fazit zum Spiel?

Pellegrino Matarazzo: "Ich glaube, wir haben ein ordentliches Spiel gesehen von unserer Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir nach der ersten Viertelstunde Kontrolle bekommen über das Spiel. Wir haben mehrere Chancen herausgespielt und ein paar gute Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte gehabt, die wir vielleicht nicht ganz präzise zu Ende spielen. In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben wir wenig Zugriff gehabt. Heidenheim kam mit viel Energie raus. Ich habe von unseren Jungs eine gute Bereitschaft gesehen, nach hinten zurückzulaufen, übers ganze Spiel hinweg. Das war eine geschlossene Leistung, ein geschlossener Kreis war zu spüren auf dem Platz."

Frage: Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem ersten Spiel? Wie haben Sie ihre persönliche Premiere erlebt an der Seitenlinie?

Pellegrino Matarazzo: "Die wichtigste Erkenntnis war, dass wir schon einen Tick weiter sind als gedacht, was offensive Prinzipien angeht. Wir haben uns sehr schnell angepasst. Wir hatten den Gegner einen Tick anders erwartet. Unser Matchplan ging nicht hundertprozentig auf. Aber wir waren in der Lage, den Ball ordentlich zirkulieren lassen zu können. Das war die wichtigste Erkenntnis für mich. Natürlich auch mit viel Luft nach oben. Persönlich war es ein schönes Erlebnis. Es war emotional und intensiv. Es war sehr, sehr schön."

Frage: Sie unterscheiden sich sehr stark von anderen Trainern, die wir hier schon erlebt haben. Sie haben neue Prinzipien ausgegeben: Tempowechsel und nach Ballverlust schnell wieder an den Ball zu kommen. Wie viel haben Sie von dem heute gesehen?

Pellegrino Matarazzo: "Tempowechsel sind uns wichtig, sowohl im Offensiv- als auch im Defensivspiel. Also im Pressing lauern wir auf Auslöser. In der ersten Halbzeit war viel Gutes zu sehen. Aber der Moment des Pressings stimmt noch nicht hundertprozentig. Das ist noch zu verbessern, aber wir sind auf einem guten Weg. Und offensiv haben wir die Auslöser zu - sagen wir - 60 Prozent gut umgesetzt. Es waren immer Aktionen dabei, in denen wir noch mehr im Sprint nach vorn hätten sein können."