Pellegrino Matarazzo, der neue Coach des VfB Stuttgart, ist ein großer Unbekannter. Mit dieser Personalie gehen die VfB-Verantwortlichen erneut hohes Risiko, meint SWR-Redakteur Thomas Wehrle.

Der VfB Stuttgart bleibt unter Thomas Hitzlsperger seiner Linie treu: Das fußballerische Profil ist den Verantwortlichen wichtiger als große Namen. Das war auch bei Tim Walter so. Der Ex-Trainer stand für Ballbesitzfußball und ein sehr eigenwilliges Profil. Das Experiment ging für die VfB-Bosse schief. Entlassung ganz kurz vor Weihnachten – das Timing zumindest war nicht wirklich elegant.

Jetzt also wieder ein großer Unbekannter. Pellegrino Materazzo ist immerhin fast zwei Meter groß. Er war im selben Fußballlehrerjahrgang wie Julian Nagelsmann. Nagelsmann holte ihn als Co-Trainer zu den Hoffenheimer Profis. Jetzt übernimmt der Mann mit den zwei Staatsbürgerschaften seinen ersten Profiverein.

Matarazzo ist in den USA geboren, hat einen amerikanischen und einen italienischen Pass. Gespielt hat er in Deutschland bis zur dritten Liga. Viel mehr ist über ihn nicht bekannt. Er arbeitete als Jugendtrainer in Nürnberg, begeistert sich neben Fußball für Basketball und spielt Gitarre.

Beim VfB bekommt er einen 2-Jahres-Vertrag, soll aber im Sommer aufsteigen. Er soll den VfB-Ballbesitzfußball weiter entwickeln, Mannschaft und einzelne Spieler besser machen. Zuletzt blieben unter dem überaus selbstbewussten Coach Tim Walter zu viele Spieler unter ihren Möglichkeiten. Klement, Karazor, Mangala, Förster – alles Topspieler der zweiten Liga in ihren letzten Vereinen. Beim VfB aber deutlich schwächer.

Für Sportdirektor Sven Mislintat steht bei dieser Personal-Entscheidung sicherlich am meisten auf dem Spiel. Es ist sein Kader und zum zweiten Mal sein Trainer. Zum zweiten Mal hat er – gemeinsam mit Thomas Hitzlsperger - eine inhaltlich nachvollziehbare, aber auch äußerst mutige Entscheidung getroffen. Falls Matarazzo aber keinen Erfolg hat, wird es für Mislintat einen dritten Versuch kaum geben. Und auch der Vorstands-Vorsitzende Thomas Hitzlsperger geht mit dieser Entscheidung für den großen Unbekannten ins Risiko. Sein Kredit bei den VfB-Fans ist groß, aber sicher nicht unendlich.

Beide hätten es sich mit einem etablierten Trainer, einem großen Namen, leichter machen können. Das haben sie bewusst nicht getan. Sie müssen sehr vom neuen Mann überzeugt sein. Und sie wollen ihrem eingeschlagenen Weg unbedingt treu bleiben: der neue VfB setzt auf Dominanz und Ballbesitz. Der neue VfB reagiert auf sportlichen Misserfolg mit neuem Personal, aber die Philosophie bleibt. Das ist – theoretisch – ein Erfolg versprechender Ansatz. Im Fußball braucht es allerdings immer auch Ergebnisse und Erfolge. Die haben unter Tim Walter zuletzt gefehlt. Der neue Mann muss schnell liefern. Sonst droht das Tagesgeschäft die Verantwortlichen zu überrollen.

Ich würde mich freuen, wenn sich der VfB unter Pellegrino Matarazzo zu einem erfolgreichen, verlässlichen und sympathischen Erstligisten entwickeln würde. Dann wäre der Mut der Verantwortlichen belohnt worden. Sicher bin ich mir – ehrlich gesagt – nicht.