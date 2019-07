per Mail teilen

Der VfB Stuttgart muss nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96 rund ein halbes Jahr auf Marcin Kaminski verzichten. Es ist bereits der zweite Kreuzbandriss für die Schwaben in den letzten Wochen.

Der 27 Jahre alte Verteidiger zog sich einen Kreuzbandriss im Knie zu, wie der schwäbische Fußball-Zweitligist am Samstag mitteilte. Der polnische Abwehrspieler war nach einer Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf zum VfB zurückgekehrt und hatte sich für den Saisonauftakt einen Platz in der Startelf erkämpft.

Gute Besserung, Marcin! Der 27-Jährige hat sich im Spiel #VfBH96 einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen. Er wird voraussichtlich sechs Monate ausfallen. #VfB #Kaminski #comebackstronger #staystrong https://t.co/jdv8qXh3gb VfB Stuttgart, Twitter, 27.7.2019, 10:52 Uhr

"Wenn es sich bei Marcin bestätigt, wäre das schon bitter für uns", hatte Sportdirektor Sven Mislintat am Freitagabend nach dem 2:1 gegen Hannover 96 gesagt und von einem "herben Verlust" gesprochen. "Ich habe das Gefühl, dass etwas passiert ist. Ich denke, es ist nicht so gut", hatte der Pole schon unmittelbar nach der Begegnung gesagt.

Kommt jetzt noch ein Neuer?

Einen weiteren Transfer für die Abwehr will der VfB nicht ausschließen. "Das kann tatsächlich sein, dass wir uns jetzt umschauen müssen. In Nummern sind wir schon ein bisschen knapp", sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag. Die Abwehrspieler Benjamin Pavard, Ozan Kabak und Timo Baumgartl hatten den Verein nach dem Abstieg verlassen.

Verletzungspech hält an

Für den VfB ist es der zweite langfristige Ausfall. Der neue Stürmer Sasa Kalajdzic hatte in der Endphase der Vorbereitung einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenbandriss erlitten.