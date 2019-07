Hohe Strafe für den VfB Stuttgart: Der DFB setzte ein Strafmaß von insgesamt 98.000 Euro fest. Grund dafür ist unsportliches Verhaltens der eigenen Fans im Relegations-Rückspiel.

Vor dem Anpfiff des Bundesliga-Relegationsspiels beim 1. FC Union Berlin am 27. Mai 2019 brannten einige Fans des VfB Stuttgart "mindestens 25 Bengalische Feuer ab. In der zehnten Minute wurden im Stuttgarter Block zehn Bengalische Feuer und vor Beginn der zweiten Halbzeit nochmals mindestens 30 Bengalische Feuer gezündet", heißt es in einer Mitteilung des DFB am Montag. Durch das unsportliche Verhalten einiger Stuttgarter Fans verzögerte sich der Spielbeginn um etwa vier Minuten.

Auch in der zweiten Halbzeit brannten einige Zuschauer weitere Bengalische Feuer ab. "Darüber hinaus wurde nach Spielende mindestens eine Rakete aus dem Stuttgarter Zuschauerblock in Richtung der Berliner Anhänger geschossen, die sich zahlreich auf dem Spielfeld befanden", schreibt der DFB weiter.

VfB Stuttgart stimmt Urteil zu

Das Sportgericht des DFB hat dafür eine Strafe von 98.000 Euro festgelegt. Der VfB Stuttgart hat dem Urteil zugestimmt. Damit ist es rechtskräftig. Bis zu 32.500 Euro der Strafe kann der VfB Stuttgart für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Das muss dem DFB allerdings bis zu 31. Dezember 2019 nachgewiesen werden.