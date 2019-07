Der VfB und Tim Walter: Ist der Wiederaufstieg drin?

Der VfB Stuttgart konnte für die kommende Zweitligasaison 2019/20 schon einige Neuverpflichtungen für sich gewinnen. Reicht das Mannschaftspotential aus, um den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga klarzumachen? Und wie kommt Tim Walter seit seiner Amtseinführung bei Stuttgarter Fans an? Wir haben die Fans am Rande des VfB-Testspiels gegen die TSG Backnang gefragt.