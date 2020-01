Von allen als Sport anerkannt ist E-Sport zwar noch nicht, aber: Es gibt inzwischen eine Bundesliga und Menschen die es schaffen, mit E-Sport Geld zu verdienen. Einer von ihnen ist Marcel Lutz, hauptberuflich E-Sportler beim VfB Stuttgart.

Eigentlich wollte er Fußballprofi werden: Mit 13 Jahren war sich Marcel Lutz noch sicher, dass er es schafft. Heute ist er Profi beim VfB Stuttgart - allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern vor der Konsole, als E-Sportler. Er spielt in der virtuellen Welt Spiele für den VfB Stuttgart, tritt für den Verein in der "Virtual Bundesliga" an. Für viele ein Traumjob, zocken und noch dafür bezahlt werden.

Viel Druck, wenig Sicherheit

E-Sport hat aber auch seine Schattenseiten, die Marcel Lutz nach fünf Jahren als professioneller Gamer bestens kennt: "Wir leben unter ständigem Druck. Man hat aktuell noch überhaupt keine Sicherheit, was die Zukunft betrifft. Es gibt kurze Verträge. Es ist ja nicht so, dass ich angestellt bin und mein Leben lang Beamter bin. In einem Jahr, zwei oder drei, kann meine Karriere vorbei sein. Ich bin aktuell 23 Jahre alt, dann bin ich irgendwann 26 und muss erst mal wieder in den normalen Berufsalltag finden." Marcel Lutz, der als "Marlut" für den VfB an den Start geht, hat eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriekaufmann. Später in diesem Berufsfeld zu arbeiten, kann er sich allerdings nicht vorstellen.

E-Gaming findet meist abends und nachts statt, denn da sind die meisten Spielgegner online. Unter der Woche "trainiert", also "zockt", Marcel durchschnittlich zwei bis drei Stunden am Tag. "Am Wochenende ist es mehr, da gibt es einen Modus, der nennt sich 'Weekend League'. Dabei muss man innerhalb von Freitag bis Montagmorgen 30 Spiele machen."

Der Sprung zum Profi-Gamer

Als Marcel Lutz mit dem Spielen angefangen hat, hat seine Familie es zuerst nicht verstanden. Doch dann kam der Wendepunkt, als er 17 Jahre alt war: "Da habe ich mich online für ein Turnier in London qualifiziert und so sind meine Eltern dann das erste Mal drauf aufmerksam geworden, haben sich gedacht: 'Der Junge spielt vielleicht nicht ganz unnütz nur den ganzen Tag'" Unnütz war es rückblickend tatsächlich nicht – denn das brachte ihm den Profi-Vertrag beim VfB Stuttgart.

Grob verdient Marcel Lutz im Monat einen niedrigen vierstelligen Betrag, der 23-Jährige wohnt noch zuhause. Als E-Sportler muss er aber auch den Kopf fit halten, seit Kurzem macht der VfB mit seinem E-Sport-Team ein spezielles "Gehirnentfaltungstraining. "Man hat acht Gehirn-Areale im Kopf und durch das Brain-Kinetik-Training versucht man, diese Synapsen ein bisschen anzuregen. Dass man Verbindungen schneller herstellen kann und dass sich das Gehirn auf verschiedene Situationen schneller einstellen kann", erklärt Marcel.

Marcel Lutz hat das, was viele nicht haben: Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Dafür muss er aber, wie die echten Profis auf dem Platz, seine Leistung bringen.