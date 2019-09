per Mail teilen

Am Montagabend (20:30 Uhr) empfängt Stuttgart den VfL Bochum. Dort wurde Robin Dutt letzten Montag entlassen. SWR Sport hat den Ex-Sportdirektor des VfB zum exklusiven Interview getroffen.

Völlig entspannt kommt Robin Dutt zum vereinbarten Treffpunkt. Am Stuttgarter Schloss Solitude trifft SWR Sport den ehemaligen Trainer des VfL Bochum. Nach seiner Entlassung am vergangenen Montag geht es Robin Dutt "bestens": "Das ist das Business. Viel länger als 18 Monate schafft es kaum noch ein Trainer in der 2. Bundesliga."

Am Montagabend wäre Robin Dutt eigentlich an der Seitenlinie im Stuttgarter Stadion gestanden. Der VfB empfängt den VfL Bochum. Für die Westfalen ist es das erste Spiel nach der Beurlaubung von Robin Dutt. Betreut wird der VfL bei den Schwaben von Interimstrainer Heiko Butscher, früher Spieler beim SC Freiburg.

Dauer 1:22 min Robin Dutt "Länger als 18 Monate schafft es kein Trainer mehr" Robin Dutt sieht seine Entlassung beim VfL Bochum als normalen Teil des Fußballgeschäfts. Der Fußballlehrer verfolgt das Spiel VfB Stuttgart gegen VfL Bochum zumindest nicht von der Bank aus.

Stuttgart und Bochum mit Stärken in der Offensive

"Ich denke, dass beide Teams ihre Stärken in der Offensive haben", sagt Robin Dutt. "Der VfB Stuttgart hat ein gutes Ballbesitzspiel. Bochum hat aber auch seine Stärken im Positionsspiel und in der Gefährlichkeit nach vorne." Außerdem habe Bochum mehrfach bewiesen, dass das Team nie ein Spiel aus der Hand gebe.

"Das wird den VfB Stuttgart auch erwarten, dass Bochum bis zur letzten Minute nicht aufgeben wird", erzählt der Ex-Sportdirektor der Schwaben.

Dutt glaubt an den Aufstieg des VfB Stuttgart

Für Robin Dutt hat Stuttgart gemeinsam mit dem Hamburger SV die stärkste Mannschaft in der zweiten Bundesliga: "Wenn alles einigermaßen normal läuft, dann müsste der VfB den Aufstieg schaffen." Doch auch Dutt weiß: "Es geht ganz schnell in dieser zweiten Liga, da sie sehr ausgeglichen ist. Aber natürlich: Alles andere als der Aufstieg des VfB Stuttgart wäre eine Überraschung."