Die besten 90-Minuten-Torjäger des VfB Stuttgart.

Dieter Müller (re.) netzte fünf Mal gegen TuS Oberwinter in der 2. Runde des DFB-Pokals 1981 ein. Am Ende stand es 10:1 und der VfB spielte in der nächsten Runde gegen Borussia Mönchengladbach. Dort unterlag Stuttgart der Borussia mit Frank Schäffer (li.) mit 0:2.

