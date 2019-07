An Wolfgang Dietrich scheiden sich die Geister. Der Präsident des VfB Stuttgart hat die Ausgliederung der Profi-Abteilung in eine AG umgesetzt und den Klub neu strukturiert. Das ist anzuerkennen. Er polarisiert aber als Person und hat nach einem kurzen Höhenflug in der Rückrunde der Saison 2017/18 nur ein Jahr später mit dem erneuten Abstieg sportlich eine Bruchlandung hingelegt. Deshalb ist es Zeit für eine Änderung der Führungsstruktur des Klubs, findet SWR-Sportredakteur Andreas Wagner. mehr...