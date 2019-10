Die Mannschaft wurde fast komplett ausgetauscht, dazu eine neue Führung um Cheftrainer Tim Walter und Sportdirektor Sven Mislintat installiert. Wo ist der VfB Stuttgart schon spitze und wo besteht noch Potenzial? Eine Bestandsaufnahme.

Vor der Saison wurde viel über den großen Umbruch des VfB Stuttgart diskutiert. 21 Spieler verließen den schwäbischen Absteiger, darunter verdiente Kräfte wie der ehemalige Kapitän Christian Gentner oder der langjährige VfB-Spieler Andreas Beck. Auf der Zugangs-Seite war Neu-Sportdirektor Sven Mislintat ebenfalls fleißig: 26 Nezugänge verzeichnete der VfB nach dem Ende der Transferperiode. Kann so ein Mega-Umbruch wirklich gutgehen? Nach dem 8. Spieltag steht fest: Ja, er kann.

Als einziger Zweitligist noch ungeschlagen

Gut zwei Monate nach dem Saisonstart grüßt der VfB Stuttgart mit 20 Punkten von der Tabellenspitze - und das hochverdient. Noch immer sind die Stuttgarter ungeschlagen, in der heimischen Mercedes-Benz-Arena haben die Schwaben sogar ausschließlich Siege eingefahren. "Es wird nie zur Normalität, in unserem Stadion einzulaufen. Man sieht dann, welchen Job man macht", zeigt sich Trainer Tim Walter noch immer von der Atmosphäre beeindruckt.

Dauer 0:36 min Tim Walter "Stadionatmosphäre ist immer besonders und bei uns ist die Stimmung richtig geil." Tim Walter "Stadionatmosphäre ist immer besonders und bei uns ist die Stimmung richtig geil."

Damit sind die Stuttgarter neben Wolfsburg und Bayern eine der drei Mannschaften im deutschen Profifußball, die noch keine Niederlage einstecken mussten. Nur auswärts in Heidenheim und Aue ließ der VfB Punkte liegen. Zum Vergleich: In der letzten Aufstiegssaison 2016/17 stand der VfB nach dem 8. Spieltag mit 16 Punkten auf dem 3. Platz, drei Punkte hinter dem Ersten aus Braunschweig. Aktuell haben die Stuttgarter drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Hamburg.

Dauer 0:10 min Tim Walter "Es ist gut, dass wir keine Niederlage haben und es ist gut, dass wir Erster sind." Tim Walter "Es ist gut, dass wir keine Niederlage haben und es ist gut, dass wir Erster sind."

Zweifache Tabellenführung - mit Abstand

Drei Punkte Vorsprung in der einen Tabelle, 37,55 Millionen Vorsprung in einer anderen Tabelle: Mit großem Abstand führt der VfB die Marktwert-Tabelle der 2. Bundesliga an. 83,80 Millionen Euro ist der Kader der Stuttgarter laut transfermarkt.de wert. Dahinter liegt der HSV - mit 46,25 Millionen Euro. Ist der VfB also der FC Bayern der 2. Liga? Diese Einschätzung lassen die Verantwortlichen des VfB nicht gelten. "Wir müssen uns das immer anhören - das ist aber nicht so", stellte Trainer Tim Walter klar. Dennoch nehme er die Favoritenrolle sehr gerne an.

Dauer 0:26 min Tim Walter fühlt sich wohl in der Favoritenrolle, die der VfB Stuttgart in der 2.Bundesliga hat Tim Walter betonte schon vor der Saison, dass er sich in der Favoritenrolle wohlfühlt. Zu dieser Aussage steht der Trainer auch vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wehen Wiesbaden.

Mangelnde Effizienz und Konter-Anfälligkeit

Eine Machtdemonstration gab es in der Liga tatsächlich noch nicht. Trotz des von Tim Walter stetig geforderten Offensiv-Fußballs fehlt in der Siegesliste der Stuttgarter noch ein Torspektakel. Die bisher meisten Tore fielen beim 3:2-Sieg über Regensburg. Ein Spiel, das bezeichnend war für eines der Mankos: Die Effizienz. Wie auch beim Unentschieden in Aue sind die Schwaben häufig spielbestimmend und überlegen, wandeln die Dominanz aber noch zu selten in Tore um.

Ein weiteres Manko ist die Anfälligkeit bei gegnerischen Kontern. Der Spielstil von Tim Walter ist riskant, nach Ballverlusten sind die Lücken häufig groß und die Defensive gerät ins Straucheln.

Gewonnenes Spitzenspiel

Als richtungsweisend für eine erste Bestandsaufnahme kann das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende gegen Bielefeld betrachtet werden. Der VfB gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0. "Wir sind in der Entwicklung, das ist ein Prozess, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", sagte ein nie zufriedener Tim Walter nach dem Spiel. Torjäger Nicolas Gonzalez saß beim Auswärtserfolg auf der Ersatzbank der Schwaben, obwohl er gar nicht einsatzfähig gewesen wäre. "Nicolas hätte in Bielefeld nicht spielen können. Er war nur da, um Angst und Schrecken zu verbreiten", räumte Walter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wiesbaden ein.

"Wir wollen aufsteigen, wir müssen aber nicht", wurde Sportdirektor Sven Mislintat vor der Saison nicht müde zu betonen. Wollen - und werden? Für ein weiteres Jahr 2. Bundesliga müsste beim VfB Stuttgart schon einiges unerwartet schiefgehen.