Der Neuzugang aus Holstein Kiel sorgt beim VfB Stuttgart nicht nur wegen seiner 1,90 Meter für Robustheit. Atakan Karazor: Ein "schräger Vogel", der gerne Gelbe Karten sammelt.

Atakan Karazor beschreibt das Spiel von VfB-Trainer Tim Walter als mutig - eine Beschreibung, die auch auf ihn zutrifft. Zumindest auf dem Platz. "Er ist an sich zu ruhig, um ein Sprachrohr zu sein. Aber durch seine Art Fußball zu spielen, ist er ein Sprachrohr", sagt der Trainer über ihn.

Fast jedes zweite Spiel eine Gelbe Karte

Und er muss es wissen - Tim Walter kennt Atakan Karazor nicht erst aus Stuttgart. Er brachte den Defensivspieler aus seinem vorherigen Verein Holstein Kiel mit ins Schwabenland. Der 22-Jährige ist technisch stark und robust im Zweikampf - das haben auch seine Mitspieler bereits gemerkt: "Du musst im Mittelfeld am Rande der Gelben Karte spielen, das macht Atakan auch. Und so bekommt er eben das ein oder andere Mal die Gelbe Karte", so Hamadi Al Ghaddioui gegenüber SWR Sport über das Spiel seines Kollegen. So ist es keine Überraschung, dass Karazor während seiner Zeit bei der U23 von Borussia Dortmund in 29 Spielen ordentlich Gelb sammelte, 13 Karten sah der robuste Defensivspieler.

"Ein schräger Vogel"

Aus dieser Zeit kennt ihn auch sein ehemaliger Mitspieler Marvin Duksch. Gemeinsam bereits in Dortmund, spielten Duksch und Karazor auch zusammen unter Tim Walter in Kiel. Ein halbes Jahr wohnten die beiden zusammen, Karazor sei laut Duksch "ein schräger Vogel". Karazor selbst sagt über sich: "Mit mir kann man vieles machen, auch Pferde stehlen. Aber wenn es darauf ankommt bin ich auch eine ernsthafte Person." Ernsthafter wird auch Duksch, wenn er über das Potenzial seines Kumpels spricht: "Ich wünsche ihm das Beste. Ich habe immer gewusst, dass aus ihm ein Großer werden kann. Ich hoffe, dass er das jetzt umsetzen kann." Die VfB-Fans werden mit ihm hoffen.