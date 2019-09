Am achten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zu einem absoluten Topspiel: Der Tabellendritte Arminia Bielefeld empfängt Spitzenreiter VfB Stuttgart (Freitag, 18:30 Uhr). Die Schwaben reisen nach zuletzt drei Siegen in Serie selbstbewusst nach Ostwestfalen.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der VfB, bleibt er an der Spitze. Ein Punkt reicht, um zumindest über Nacht Tabellenführer zu bleiben. Bei einer Niederlage zieht die Arminia an den Stuttgartern vorbei.

Dauer 0:25 min VfB-Trainer Tim Walter zu Arminia Bielefeld VfB-Trainer Tim Walter zu Arminia Bielefeld

Tim Walter: "Stellen uns auf ein heißes Match ein"

Doch auf Rechenspiele will sich VfB-Trainer Tim Walter gar nicht erst einlassen. Seine Botschaft ist klar: Seine Mannschaft fährt nach Bielefeld, um dort drei Punkte zu holen. "Der nächste Gegner ist immer der Schwerste. Wir müssen uns für jedes Spiel einen Plan überlegen. Wir fahren mit Respekt nach Bielefeld, aber wir wissen auch, was wir können. So werden wir auch auftreten. Es geht darum, dass wir unser Spiel durchziehen, auch am Freitagabend", so der Stuttgarter Coach, der sich vom Topspiel des achten Zweitligaspieltag einiges verspricht: "Bielefelder Alm, Flutlichtspiel - wir stellen uns auf ein heißes Match ein."

Walter von Bielefelds Höhenflug nicht überrascht

Vom Höhenflug der Arminia zeigte sich Walter indes nicht überrascht. "Bielefeld hätte ich da oben erwartet. Sie haben bereits in der letzten Saison gute Spiele gezeigt", so der 43-Jährige: "Sie haben gute Spieler und man hat damals bereits gesehen, dass sie viel Potenzial haben."

Dauer 0:44 min VfB-Trainer Tim Walter zu Arminia Bielefelds Angreifern Klos und Voglsammer VfB-Trainer Tim Walter zu Arminia Bielefelds Angreifern Klos und Voglsammer

Vor allem die Arminia-Angreifer Fabian Klos (bisher sechs Tore) und Andreas Voglsammer (vier Treffer) befinden sich derzeit in Topform. "Klar haben sie zwei Jungs da vorne drin, die schon einige Tore geschossen habe", sagte Walter: "Aber wir versuchen uns zur Wehr zu setzen und schauen ansonsten, dass wir die ganze Mannschaft des Gegners im Blick haben werden. In erster Linie müssen wir aber schauen, dass wir unsere Aufgaben erledigen."

Ob die gegen Fürth verletzt ausgewechselten Gregor Kobel, Nicolas Gonzalez und Gonzalo Castro gegen die Arminia mitwirken können, ließ Walter offen. Fehlen werden sicher die Langzeitverletzten Marcin Kaminski und Luca Mack.