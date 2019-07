Das 2:1 gegen Hannover 96 sorgt für leichte Euphorie beim VfB Stuttgart, doch die nächste schwere Knieverletzung trübt die ansonsten gute Laune. Trainer Tim Walter muss umplanen und hat noch eine Menge Arbeit erkannt.

Tim Walter sah sofort Handlungsbedarf. "Jetzt müssen wir schauen, dass wir Ersatz kriegen. Ich denke, dass wir auf der Position was machen müssen", sagte der Trainer des VfB Stuttgart alarmiert. Der Ausfall von Innenverteidiger Marcin Kaminski für die komplette Hinrunde hat den schwäbischen Traditionsklub beim eigentlich glänzenden Saisonauftakt in der 2. Bundesliga hart getroffen.

Dauer 1:18 min Drei Fragen - Drei Antworten mit Tim Walter Drei Fragen - Drei Antworten mit Tim Walter

Zwei Kreuzbandrisse in einer Woche

Die neue Woche mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim begann auch damit, den Markt nach einem weiteren Abwehrspieler zu sondieren. Wie Stürmer Sasa Kalajdzic nur eine Woche zuvor erlitt Kaminski beim 2:1 gegen Hannover 96 einen Kreuzbandriss.

Auch Sven Mislintat schloss einen zusätzlichen Transfer nicht aus. Anders als im Angriff gehe dem VfB in der Abwehr "doch langsam das Personal" aus, so der Sportdirektor des Bundesliga-Absteigers.

Dauer 1:40 min Drei Fragen - Drei Antworten mit Sven Mislintat Nach dem gelungenen Saisonauftakt steht Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart, gegenüber SWR Sport Rede und Antwort.

Walter wird am kommenden Sonntag in Heidenheim umbauen müssen. Kaminski hatte nach seiner Rückkehr von Fortuna Düsseldorf eine wichtige Rolle in der Startelf übernommen und sich auch gegen den früheren Nationalspieler Holger Badstuber durchgesetzt. In Heidenheim dürfte nun der ehemalige Bayern-Profi gefordert sein, gegen den im Eröffnungsspiel noch das "Tempo und die Unbekümmertheit" (Walter) von Maxime Awoudja gesprochen hatte. Der für Kaminski eingewechselte Neuzugang ist nach seiner umstrittenen Gelb-Roten Karte gesperrt.

Mit Walter kehrt ein neuer Stil ein

Bis auf diese schwere Verletzung zog der Zweitliga-Topfavorit ein zufriedenstellendes Fazit. Mit dem knappen, aber verdienten Sieg gegen den Mit-Absteiger aus Niedersachsen vermied der VfB schließlich nach Monaten voller Tiefschläge, einem nachhallenden und blamablen Abbruch der Mitgliederversammlung und dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich ein weiteres Negativerlebnis. Wenig gleicht noch der Abstiegssaison. Es mache nach vielen Jahren des Hinterherlaufens Spaß, das Heft des Handelns in der Hand zu haben, lobte Mario Gomez den Stil des früheren Kieler Coaches Walter.

In der umgekrempelten VfB-Mannschaft mit elf Neuzugängen waren es die bewährten Kräfte Gomez (34) und Daniel Didavi (29), die mit ihren Toren gegen die Niedersachsen den Sieg sicherten. Der frühere Nationalspieler Gomez wirkte deutlich besser ins Spiel integriert als in der Vorsaison und extrem fit.

Sonderlob für Mario Gomez

"Mario ist glaube ich in seinem ganzen Leben noch nicht so viel gelaufen", lobte Walter: "Man sieht, dass er befreit ist, dass er eine Freude am Spiel hat."

Der Trainer spricht mit viel Überzeugung, von einem neuen Mut und dass bei den Stuttgartern "wirklich was entstehen" kann. Doch noch läuft für die Mission Wiederaufstieg auch spielerisch längst nicht alles perfekt. In der Offensive war die Chancenverwertung eine klare Schwäche. Neben der Direktabnahme von Gomez (29. Minute) traf Spielgestalter Didavi mit einem direkten Freistoß (36.), den der frühere VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler im Tor von Hannover "an einem guten Tag" (96-Coach Mirko Slomka) wohl gehalten hätte. Dass der 21-jährige Awoudja den Ball bei seinem Einstand kurioserweise ins eigene Netz kickte (39.), wollte ihm keiner zum Vorwurf machen.

"Wir brauchen noch mehr Eier"

Ein realistisches Bild, wie erfolgreich der Weg mit dem riskanten, spielstarken und laufintensiven Stil von Walter ist, dürfte sich erst nach Wochen zeichnen lassen. "Wir müssen uns noch finden, die Abläufe müssen besser werden", haderte Walter und sah noch einigen Nachholbedarf: "Insgesamt müssen wir noch genauer, noch zielstrebiger werden. Spielen, um zu spielen, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen noch mehr Mut, wir brauchen noch mehr Eier, wie man so schön sagt."