Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Tim Walter getrennt. Die Schwaben reagierten damit am Montag auf den anhaltenden Negativtrend vor der Winterpause.

Trainer Walter sollte nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga den Neuanfang gestalten. Nun endet seine Amtszeit nach nur einem halben Jahr. Der 44-Jährige war nach nur drei Siegen aus den vergangenen zehn Zweitliga-Spielen zunehmend unter Druck geraten. Dennoch geht der VfB als Tabellen-Dritter und punktgleich mit dem Zweiten Hamburger SV in die Winterpause. Der 1. FC Heidenheim als Vierter liegt allerdings nur einen Zähler zurück.

Unterschiedliche Ansichten über Entwicklung des Kaders

Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger teilt in einer Pressemeldung mit: "Wir haben in den letzten Wochen und zuletzt nach dem Spiel in Hannover viele intensive Gespräche geführt. Dabei wurde zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Kaders zur Realisierung unserer sportlichen Ziele bestehen. Wir bedauern diesen Schritt, weil Tim sich mit großem Engagement und großer Leidenschaft beim VfB eingebracht hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Bezüglich eines Nachfolgers haben wir noch keine Entscheidung getroffen."