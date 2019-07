An Wolfgang Dietrich scheiden sich die Geister. Der Präsident des VfB Stuttgart hat die Ausgliederung der Profi-Abteilung in eine AG umgesetzt und den Klub neu strukturiert. Das ist anzuerkennen. Er polarisiert aber als Person und hat nach einem kurzen Höhenflug in der Rückrunde der Saison 2017/18 nur ein Jahr später mit dem erneuten Abstieg sportlich eine Bruchlandung hingelegt. Deshalb ist es Zeit für eine Änderung der Führungsstruktur des Klubs, findet SWR-Sportredakteur Andreas Wagner.

"Nicht zu verteidigen", sagt man im Fußball ja gerne. Ein Rücktritt hätte nach dem Sturz in die Zweitklassigkeit nahegelegen. Wenn Dietrich sagt, er wolle den Schaden wieder reparieren, und wenn er das Vertrauen des Aufsichtsrats hat, dann ist es durchaus legitim, dass er bleibt. Aber es ist an der Zeit, über eine weitere Strukturfrage nachzudenken. Dauer 0:41 min Antrag auf Abwahl des VfB-Präsidenten Wolfgang Dietrich Antrag auf Abwahl des VfB-Präsidenten Wolfgang Dietrich Kein klarer Chef Denn anders als etwa die FC Bayern München AG (mit Karl-Heinz Rummenigge) hat die neu ausgegliederte VfB AG keinen Vorstandsvorsitzenden und damit keinen klaren Chef. Diese Rolle spielt beim VfB zumindest in der Außenwahrnehmung Wolfgang Dietrich, der der AG gar nicht angehört. Die Rolle Dietrichs ist nicht transparent

Der Mutter-Verein, der noch gut 88 Prozent an der Profi-Abteilung - der VfB AG - hält, hat dort ein wichtiges Wörtchen mitzureden, keine Frage. Dennoch müsste Dietrich als Präsident des e.V. und Vorsitzender des Aufsichtsrats eigentlich eine zurückgenommene Rolle in der AG spielen. Das operative Geschäft dort müsste Aufgabe des Vorstands sein, nicht des Vereinspräsidenten - auch wenn das vor der Ausgliederung einmal ganz anders war. Beim VfB ist nicht so richtig klar, wer welche Entscheidung trifft. Die Rolle Dietrichs ist nicht transparent.



Daher sollten die VfB-Gremien darüber nachdenken, einen Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Sei es, eines der drei aktuellen Vorstandsmitglieder (Heim, Hitzlsperger oder Röttgermann) übernähme diese Rolle; sei es, der Vorstand würde um diese Funktion erweitert und die Ressorts würden neu zugeschnitten. Die AG hätte einen ausgewiesenen Chef, die Verteilung der Kompetenzen zwischen AG und e.V. wäre klar. Dietrich wäre zwar "nur" noch Präsident des Muttervereins und Vorsitzender des Aufsichtsrats; das brächte ihn aber auch ein Stück weit aus der Schusslinie. Es wäre auch in seinem Interesse.