Wiedergutmachung heißt das Ziel beim VfB Stuttgart: Nach dem 2:6 im Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV haben die Schwaben nur drei Tage später die Chance zur Revanche. In der zweiten Runde des DFB-Pokals (Dienstag, 18:30 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Tim Walter erneut bei den Hanseaten antreten.

Der VfB Stuttgart befindet sich in der Krise. Nach den Heimniederlagen gegen den SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel setzte es am letzten Wochenende eine 2:6-Klatsche beim HSV. Eine echte Ohrfeige, bei der die defensiven Schwächen offensichtlich waren. Somit wächst vor dem Pokalduell der Druck auf die Mannschaft und auch auf Coach Walter. Insbesondere sein offensiv ausgerichtetes System, dass auf Ballbesitz und eigener Dominanz fußt, steht auf dem Prüfstand.

Dauer 0:37 min Tim Walter: "Müssen eklatante Fehler abstellen" Tim Walter: "Müssen eklatante Fehler abstellen"

Walter: "Müssen eklatante Fehler abstellen"

Kritik, bei der von ihm bevorzugten Spielweise fehle es mitunter an der defensiven Absicherung. wies der Stuttgarter Trainer vor dem zweiten Aufeinandertreffen mit Hamburg von sich. "Die Fehler, die wir bei den ersten drei Gegentoren gemacht haben, haben nichts mit dem System zu tun. Das waren individuelle Fehler", sagte Walter. Seine Schlußfolgerung: "Wir müssen schauen, dass wir diese eklatanten Fehler abstellen oder zumindest weniger davon machen. Ich glaube aber auch nicht, dass uns das nochmal passiert."

Dauer 0:18 min VfB-Trainer Tim Walter zum Selbstvertrauen seiner Mannschaft VfB-Trainer Tim Walter zum Selbstvertrauen seiner Mannschaft

"Wir sind von unserer Qualität überzeugt"

Walter präsentierte sich bei der Pressekonferenz vor dem Pokal-Zweitrundenduell gut gelaunt und gewohnt selbstbewusst. Der 43-Jährige will nicht auf seine Mannschaft draufhauen, sondern auf den positiven Dingen aufbauen. Es gebe, so der VfB-Coach, gleich einige Sachen, die seiner Mannschaft gelungen seien: "Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen aber auch, was wir gut gemacht haben - und das waren sehr, sehr viele Situationen. Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Wir werden beharrlich weiterarbeiten."

Dauer 3:35 min Tim Walter: "Am Dienstag haben wir ein 'Do or die'-Spiel" Tim Walter: "Am Dienstag haben wir ein 'Do or die'-Spiel"

"Wollen uns im Pokal Selbstvertrauen holen"

Seiner Mannschaft, die mit 20 Punkten aus acht Spielen so stark in die Saison gestartet war, zuletzt aber drei Ligapleiten in Serie kassierte, fehle ein Erfolgserlebnis, so Walter weiter. "Wir wollen in Hamburg gewinnen. Denn auch über den Pokal hast du die Möglichkeit, dir Selbstvertrauen zu holen. Und wenn du weiterkommst, kannst du Spiele gegen Bundesligisten kriegen. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung der Mannschaft", so der VfB-Trainer.

Personell wollte sich Walter noch nicht in die Karten schauen lassen. So ließ er etwa offen, ob Gonzalo Castro, der bei der 2:6-Pleite für den überforderten Linksverteidiger Emiliano Insua eingewechselt worden war, diesmal von Anfang an auflaufen wird. "Gonzalo hat seine Sache nach der Einwechslung gut gemacht. "Mal sehen, ob wir das von Beginn an so machen", sagte er. Hamadi Al Ghaddioui, der bereits vier Ligatreffer aufweist und am Samstag angeschlagen gefehlt hatte, wird indes wieder in den Kader rücken.

VfB Sportdirektor sieht trotz Niederlagenserie keinen Grund zur Panik Der VfB Stuttgart hat die letzte drei Zweitligaspiele verloren.Beim 2:6 in Hamburg kamen die Stuttgarter am Samstag sogar richtig unter die Räder. Sven Mislintat - der Sportdirektor des VfB - sieht im Interview aber keinen Anlass zu fundamentaler Kritik.

Walter: "Schlafe auch weiterhin gut"

Zum Schluss der Pressekonferenz wurde Walter dann noch einmal nach der eigenen Befindlichkeit angesichts der wachsenden Unruhe rund um den VfB Stuttgart befragt. Auch hier präsentierte sich der Coach mit der gewohnt breiten Brust: "Ich habe in meiner Karriere schon genug Krisen durchlebt. Ich kann damit umgehen und schlafe auch gut. Machen Sie sich keine Gedanken, denn ich ruhe in mir!" Und weiter: "Ich sehe uns auf einem guten Weg, denn die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir Fußball spielen, ist hervorragend." Nun gilt es, das auf dem Platz zu beweisen. Am besten schon in Hamburg.