Den Start in Stuttgart hatte sich Sven Mislintat sicher anders vorgestellt als er Anfang Mai zum VfB kam. Doch jetzt, nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, ist die Aufgabe für den neuen Sportdirektor umso größer: Ein Kader für den direkten Wiederaufstieg muss her.

Sven Mislintat ist seit fast drei Monaten für die Kaderplanung des VfB Stuttgarts zuständig. In der Vergangenheit hat er sich als Talentscout von Borussia Dortmund und beim englischen Premier-League-Club FC Arsenal einen Namen gemacht. Beim VfB steht er nun vor einer neuen Herausforderung: Mit einem neu zusammengestellten Kader und einem neuen Trainer soll in der kommenden Saison der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gelingen. Sven Mislintat zu Gast bei SWR Sport BW Der Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, ist am Sonntag zu Gast im SWR Sport-Studio - 21.45 Uhr im SWR Fernsehen BW. Große Erfolge in Dortmund Bei Borussia Dortmund arbeitete Mislintat zunächst als Scout, dann als Chefscout und schließlich als "Leiter Profifußball". Die von Erfolg gekrönte Jürgen-Klopp-Ära mit zwei Meistertiteln, einem Pokalsieg und der Teilnahme am Champions-League-Finale gelang auch durch die guten Arbeit von Mislintat. In dieser Zeit erhielt er den Spitznamen "Diamantenauge". Unter anderem brachte er Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé und Shinji Kagawa zum BVB. Fußball | 2. Bundesliga VfB Stuttgart: Neuzugänge der Saison 2019/2020 VfB-Neuzugänge 2019/2020 (v.l.n.r.): Atakan Karazor, Leih-Rückkehrer Roberto Massimo, Pascal Stenzel, Trainer Tim Walter, Philipp Klement und Mateo Klimowicz. Es fehlen: Fabian Brelow, Gregor Kobel, Hamadi Al Ghaddioui, Maxime Awoudja, Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Gregor Kobel (21), Torwart, wird von der TSG Hoffenheim bis 2021 ausgeliehen Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Fabian Bredlow (24), Torwart, kommt für 300.000 Euro vom 1. FC Nürnberg nach Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2022 Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Pascal Stenzel (23), Rechter Verteidiger, wird bis 2021 vom SC Freiburg ausgeliehen Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Atakan Karazor (22), Defensives Mittelfeld, kommt für 800.000 Euro von Holstein Kiel und unterzeichnet einen Vertrag bis 2023 Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Mateo Klimowicz (18), Offensives Mittelfeld, kommt für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro von Instituto AC aus Argentinien und hat den Vertrag bis 2024 unterschrieben Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Philipp Klement (26), Offensives Mittelfeld, wechselt für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn bis 2023 nach Stuttgart Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Hamadi Al Ghaddioui (28), Mittelstürmer, kommt für 300.000 Euro vom SSV Jahn Regensburg und hat einen Vertrag bis 2021 Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Sasa Kalajdzic wechselte von Admira Wacker Mödling zum VfB und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Der Stürmer soll rund 2,5 Millionen Euro gekostet haben Imago DeFodi Bild in Detailansicht öffnen Maxime Awoudja ist Innenverteidiger. Der 21-Jährige wechselt aus der U23 des FC Bayern zum Bundesliga-Absteiger und bekommt dort einen Vertrag bis Sommer 2022 Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Tanguy Coulibaly (18), Linksaußen, kommt ablösefrei aus der U19 von Paris Saint-Germain und unterschreibt einen Vertrag bis 2023 Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Arsenal zahlt Ablöse für Mislintat Die hohe Trefferquote und die Qualität der von Mislintat ausgesuchten Talente blieb auch in der englische Premier League nicht unbemerkt. Im November 2017 wechselte der heute 46-Jährige schließlich zum FC Arsenal nach London. Zum ersten Mal wurde damals für einen "Kaderplaner" eine Ablösesumme gezahlt, da Mislintat vertraglich noch an den BVB gebunden war. Die Dortmunder sollen für ihn eine siebenstellige Summe erhalten haben. Auf die Einstellung kommt es an Anders als beim BVB und in England muss Mislintat in Stuttgart nun erstmal eine neue Mannschaft aufbauen. Die Hoffnung der Schwaben ist, dass Mislintats Kernkompetenz - Talente zu finden, die das Potential für Größeres haben und sie dann zusammen mit dem Trainerteam zu entwickeln - den Verein sportlich aber auch wirtschaftlich voranbringt. Dauer 0:31 min Mislintat: "Mit Stolz dieses Wappen tragen" Sven Mislintat, Sportdirektor VfB Stuttgart, über die Vorgaben und das Leistungsprinzip welches er für die Kaderplanung voraussetzt. Bei der Kaderzusammenstellung versucht Mislintat nach eigener Aussage vor allem darauf zu achten, dass die Einstellung der Spieler stimmt: Zusammenhalt, Mentalität und Leidenschaft seien ihm dabei besonders wichtig, sagt er. "Erfahrene Spieler sind Gold wert" Zehn Neuzugänge hat der neue VfB-Sportdirektor bis jetzt verpflichtet. Darunter die beiden bisher teuersten Einkäufe: Mittelfeldspieler Philipp Klement (SC Paderborn) und Stürmer Sasa Kalajdzic (Admira Wacker) für je 2,5 Millionen Euro. Dauer 0:35 min Mislintat: "Wichtiger Bestandteil von Mannschaften" Sven Mislintat, Sportdirektor VfB Stuttgart, über die Beudetung von älteren Spielern in Mannschaften, gerade auch für junge Nachwuchsspierler. Um junge, talentierte Spieler wie Kalajdzic oder auch Mateo Klimowizc (Instuituto AC Córdoba), Maxime Awoudja (Bayern München II) und Tanguy Coulibali (Paris SG) in die Mannschaft zu integrieren und ihnen Sicherheit zu geben, seien erfahrene Spieler wie Mario Gomez Gold wert, sagt Mislintat: "Wir brauchen diese Erfahrungswerte, um junge Spieler wirklich zur vollen Qualität entwickeln zu können."