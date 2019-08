per Mail teilen

Nach dem 0:0 des VfB Stuttgart bei Erzgebirge Aue ließ Tim Walter seinen Emotionen freien Lauf. Dabei ist er über das Ziel hinausgeschossen - findet SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle.

So ein Fußballtrainer hat es nicht immer leicht. Da nervt der Schiedsrichter mit einem nicht gegebenen Elfmeter und mit einem Platzverweis. Anschließend versuchst Du als Coach in der Pressekonferenz, die Kritik locker und cool zu verpacken. Und am Ende hagelt es Kritik wegen Respektlosigkeit und frauenfeindlicher Sprüche.

Dauer 0:25 min Tim Walter "Ich dachte meine Frau pfeift ... Was die im Videokeller machen weiß auch keiner." Tim Walter beschwert sich auf der Pressekonferenz anch dem Auswärtsspiel in Aue über Schiedsrichter Zwayer und die Videoassistenten.

Wenn Du dann noch ein Typ wie Trainer Tim Walter vom VfB Stuttgart bist - einer mit reichlich Selbstvertrauen und dem Anspruch, die Wahrheit ziemlich genau zu kennen, dann verstehst Du schnell die Welt nicht mehr.

Nicht der Referee von Aue und die Videoassistenten im Kölner Keller sind plötzlich die Buhmänner, sondern Du bist es - und das meiner Meinung nach auch tatsächlich zurecht. Warum muss Tim Walter ein Frauenbild von vorgestern bemühen, um die Schiedsrichterleistung zu kritisieren. Das setzt Frauen und Schiedsrichter gleichermaßen herab. Fair Play geht anders.

Seine Erklärungen am nächsten Tag machen die Sache nicht besser. Der VfB-Coach gibt sich beleidigt. Jammert, wenn er nicht mehr die Wahrheit sagen könne, dann würde er aufhören. Welche Wahrheit er meint, bleibt sein Geheimnis - die Kritik an der Elfmeterentscheidung, die frauenfeindliche Schiedsrichterschelte oder schlicht seine Fehleinschätzung, was Platzverweis und Schwalbe von Linksverteidiger Borna Sosa angeht.

Dauer 0:20 min Tim Walter "Wenn ich nicht mehr meine Meinung sagen kann, dann hör ich lieber auf." Tim Walter regte sich nach dem 0:0 in Aue auf. Der Trainer war mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichter unzufrieden und beruht auf seine Meinungsfreiheit.

Ich wünsche Tim Walter, dass er künftig seine Emotionen ein bisschen besser im Griff hat und seine Wahrheiten wertschätzender verpackt. Dann kann er sich aufs Wesentliche konzentrieren. Nämlich: Sein Team besser zu machen und Spiele wie das der Stuttgarter in Aue auf dem Platz zu entscheiden.