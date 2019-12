per Mail teilen

Die Hinrunde in der Zweiten Liga ist beendet. Die Medien blicken bilanzierend auf die Arbeit von Cheftrainer Tim Walter. Im Verein soll der 44-Jährige nicht mehr unumstritten sein.

Am Montagabend spielten die Stuttgarter beim SV Darmstadt das letzte Spiel der Hinrunde. Am Ende stand es 1:1 - nur 1:1 aus Sicht des VfB. Nicht, weil die Schwaben 45 Minuten lang drückend überlegen waren, sondern weil das Ergebnis weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb.

Von den letzten zehn Liga-Spielen gewannen die Schwaben nur vier, fünf Partien gingen verloren. Im Sommer titelte der Spiegel "Der VfB wird diese Liga dominieren". Davon war bisher wenig zu sehen.

Keine Jobgarantie für Walter

Als einer der Gründe für die durchwachsene Bilanz wird inzwischen die Arbeit von Cheftrainer Tim Walter angeführt. Von den Medien wird der 44-Jährige angezählt. Hinzu kommt, dass Walter auch im Verein nicht mehr unumstritten sein soll.

Eine Jobgarantie wollte Hitzlsperger seinem Cheftrainer zuletzt nicht mehr aussprechen. Die "Bild"-Zeitung fragte nach der Partie gegen Darmstadt "Wie sehr wackelt Walter wirklich?" und berichtete von Unstimmigkeiten im Team. So soll es in letzter Zeit immer wieder zu Streit zwischen Mislintat, Hitzlsperger und Walter gekommen sein. Darüber hinaus beklagen sich nach Angaben der "Bild" inzwischen auch die Spieler über ihren Trainer.

Der "Kicker" schreibt über den VfB-Stuttgart-Coach "Die Zukunft des Trainers ist mehr als offen". Das Sportmagazin berichtet ebenfalls davon, dass die Stimmung im Team gekippt ist. Ein Grund dafür wäre, dass Walter seine Spieler zuletzt weniger in Schutz nahm, sondern "öffentlich anzählte".

Eine letzte Chance gegen Hannover

Tim Walter möchte von Unstimmigkeiten mit der Vereinsspitze nichts wissen. Vor dem Darmstadtspiel stellte er klar: "Wir sind in einem super Austausch, wir haben wirklich jeden Tag Kontakt miteinander und reden über alles."

Dauer 0:21 min Walter: "Wir sind im regen Austausch" Tim Walter, Trainer VfB Stuttgart, über seinen Posten.

Für den VfB Stuttgart steht am Samstag mit dem Duell gegen Hannover 96 der Beginn der Rückrunde an. Es könnte Walters letzte Chance sein. Doch selbst bei einem Sieg ist der Verbleib des Trainers nach Informationen des "Kicker" nicht gesichert.

Anfang oder Schwarz: Wer wird Walter-Nachfolger?

Zudem sollen nach Medienberichten mehrere Kandidaten in der Auswahl für den nächsten Stuttgarter Cheftrainer sein. Der "Kicker" berichtet "im Stuttgarter Führungszirkel wurden bereits Nachfolger diskutiert".

Es fallen die Namen Markus Anfang und Sandro Schwarz. Anfang schaffte 2017 mit Holstein Kiel den Aufstieg in die Zweite Liga und führte die Kieler im Anschluss auf Rang drei. Aktuell ist der 45-Jährige vereinslos. Sandro Schwarz wurde im November beim Bundeligisten FSV Mainz 05 entlassen.

Ein Vergleich zu 2016/17

Bei aller Panik und berechtigten Kritik an Walter darf man jedoch nicht vergessen: In der Aufstiegsaison 2016/17 hatte der VfB nach 17 Spieltagen nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als 2019. Die Schwaben hatten damals ebenfalls bereits fünf Niederlagen kassiert und standen ebenfalls auf Tabellenplatz drei. Nur den Trainerwechsel, den hatte man vor drei Jahren schon hinter sich. Luhukay verließ den Verein nach dem vierten Spieltag. Nach zwei Partien unter Interimscoach Janßen kam schließlich Aufstiegstrainer Hannes Wolf an den Neckar.