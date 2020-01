Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart haben zur Winterpause einen Strich unter der Vorrunde gezogen und sich danach von Trainer Tim Walter getrennt. Fazit: Keine Entwicklung, das Projekt Wiederaufstieg in Gefahr.

So lief die Hinrunde

Nur drei Siege aus den letzten zehn Spielen der Vorrunde, die Formkurve des VfB lief nach unten. Und trotzdem überwinterten die Schwaben auf Tabellenplatz drei. Punktgleich mit dem Hamburger SV und nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Bielefeld. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sven Mislintat und Vorstand Sport Thomas Hitzlsperger sahen in ihrer Analyse zu große Schwankungen im Spiel der Schwaben, der bedingungslose Offensivfußball von Tim Walter kam an seine Grenzen. Das reine Vertrauen auf die eigenen Stärken und das Außerachtlassen der gegnerischen Vorzüge stieß vor allem Mislintat in den letzten Wochen immer mehr auf. Dem Sieg in Bielefeld, zum Beispiel, folgten zwei Heimniederlagen gegen das damalige Schlusslicht aus Wiesbaden und Kiel, negativ getoppt nur durch das folgende 2:6 Debakel beim HSV.

Zudem hatten sich Hoffnungsträger, wie zum Beispiel Philipp Klement, Philipp Förster oder Stürmer Nicolas Gonzalez, zumindest nicht weiterentwickelt.

Wer kommt, wer geht?

Der Sportdirektor Sven Mislintat hält den aktuellen Kader für stark genug, um den angepeilten Aufstieg zu schaffen. Die jungen Spieler haben sich im Trainingslager Marbella gut präsentiert – dennoch könnte noch Bewegung in den Kader kommen. Borna Sosa und Nicolas Gonzalez scheinen ins Visier einiger Vereine geraten zu sein– sollte also einer von beiden im Januar gehen, sind Nachverpflichtungen wahrscheinlich. Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo sagt dazu: „Ich bin täglich im Austausch mit Thomas und Sven, was sich auf dem Transfermarkt ergibt. Wir sind zufrieden mit dem Kader, aber wenn etwas passt in nächster Zeit, kann es sein, dass wir zuschlagen." Mit Santiago Ascacibar und Emiliano Insua sind bereits zwei Spieler gegangen. Die einzige bisherige Winter-Verpflichtung ist Darko Churlinov. Der 19-jährige kam vom 1.FC Köln.

Der Trainer

Für die Mission Bundesligarückkehr haben Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat in Pellegrino Matarazzo einen Trainer verpflichtet, der über keinerlei Profierfahrung verfügt. Aber auch für den 42-jährigen Italoamerikaner gilt das Diktat des Erfolgs. „Das Ziel aufzusteigen, ist größer als unser Wunsch nach Kontinuität“, sagte Hitzlsperger unlängst in einer Presserunde. Matarazzos Spielstil soll sich von dem seines Vorgängers allerdings unterscheiden: „Es geht mehr um das Offensivspiel, dass wir mehr Tempo reinbekommen, mehr am Drücker sind, mehr den Vorwärtsgang reinbekommen wollen. Das heißt aber nicht, jeden Ball lang schlagen, vorwärts schlagen.“ Der Trainer sah das Hauptaugenmerk für seine Arbeit hauptsächlich im Offensivbereich.

Dauer 0:14 min Matarazzo: "Es geht um das Offensivspiel" Matarazzo: "Es geht um das Offensivspiel"

Erwartungen an die Rückrunde

Das Ziel ist eindeutig: Der Wiederaufstieg. Thomas Hitzelsperger und Sven Mislintat haben sich aber jetzt mit dem Rauswurf ihres Wunschtrainers Tim Walter mächtig unter Druck gesetzt. Denn sollte es zum zweiten Mal mit einem eher unbekannten Trainer nicht funktionieren, würden beide mächtig unter Beschuss geraten.

Ob er denn versprechen könne mit dem VfB aufzusteigen, wurde der neue Trainer auf seiner ersten Pressekonferenz gefragt. Die Antwort des studierten Mathematikers war logisch: „So etwas werde ich nicht versprechen. Ich kann versprechen, dass wir 100 Prozent Gas geben die nächsten vier Monate, mehr aber auch nicht.“ Die drei Testspiele in der dreiwöchigen Vorbereitung hat der VfB alle gewonnen. Das letzte mit 3:1 gegen den Ligakonkurrenten aus Dresden. Aber noch gibt es einige Stellschrauben an denen zu drehen ist. Der Trainer sagt dazu: „Die Inhalte haben wir sozusagen reingepresst, in die kurze Zeit, die wir hatten. Wir haben viel Kopfarbeit geleistet. Aber man merkt, dass ein paar Automatismen noch schwer zu brechen sind. Aber unter dem Strich bin ich schon sehr zufrieden mit der Vorbereitung.“

Dauer 0:29 min Matarazzo: "Ich kann versprechen, dass wir 100 Prozent Gas geben" Matarazzo: "Ich kann versprechen, dass wir 100 Prozent Gas geben"

So wie es im Moment aussieht, scheint auch Mario Gomez in der ersten Pflichtaufgabe des Jahres, dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr), aufzulaufen. Der Stürmer hatte zuletzt gegen Dresden ein Tor vorbereitet und einen Elfmeter verwandelt.

Der mittlerweile 34-jährige lässt am Ausgang der Saison wenig Zweifel aufkommen: „Wenn wir diese Gier entwickeln, die die Gegner entwickeln, um uns zu schlagen, dann werden wir aufsteigen, dann sind wir die Besten. Aber das müssen wir auf dem Platz zeigen.“

Dauer 0:10 min Gomez: "Müssen Gier entwickeln" Gomez: "Müssen Gier entwickeln"

Die erste Probe dieser Gier müssen Gomez und seine Kollegen am Mittwoch unter Beweis stellen im schwäbischen Derby gegen den Tabellennachbarn aus Heidenheim.