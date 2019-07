Der VfB bastelt weiter am Kader für die 2. Bundesliga: Tanguy Coulibaly wechselt von Paris Saint-Germain zum Klub aus Cannstatt und unterzeichnet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der 18-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der U19 von Paris und bestritt in der UEFA Youth League sieben Partien, in denen er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Coulibaly soll auf dem linken Flügel für Geschwindigkeit sorgen

Tanguy Coulibaly spielt auf der Linksaußen-Position und erhält bei den Stuttgartern die Rückennummer 7. "Tanguy ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch sehr gut ausgebildet ist und eine gute Geschwindigkeit mitbringt. Er ist variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen und im Angriffszentrum agieren", sagt Sportdirektor Sven Mislintat.

Der Franzose hofft auf eine Weiterentwicklung in Stuttgart

„Ich habe mich für den VfB entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann. Ich möchte mithelfen, die Ziele des Vereins zu erreichen und danke den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen", wird Coulibaly auf der Vereinsseite zitiert.

Coulibaly ist vor der der neuen Spielzeit, die am 26. Juli beginnt, damit Stuttgarts achter Neuzugang.