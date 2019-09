per Mail teilen

In der Vorbereitung riss sich VfB-Neuzugang Sasa Kalajdzic das Kreuzband. Damit fällt der Mittelstürmer mindestens sechs Monate aus. SWR Sport begleitet ihn auf seinem Weg zurück.

Es war vorbei, bevor es richtig begonnen hatte. Erst Anfang Juli wechselte Sasa Kalajdzic für zweieinhalb Millionen Euro vom österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling an den Neckar. Doch schon nach zwei Wochen war klar, das Pflichtspiel-Debüt des 22-Jährigen für die Stuttgarter wird auf sich warten lassen.

Eigentlich nur ein normaler Zweikampf

Nach einem Zweikampf mit Freiburgs Nico Schlotterbeck im Testspiel gegen den SC Freiburg am 19. Juli ging Schlotterbeck zu Boden und stürzte auf Kalajdzics Bein. Das Knie des Mittelstürmers verdrehte sich. "In der Sekunde, als ich hinfiel, wusste ich, da kommt nichts mit. Ich bin eingeknickt und lag vor lauter Schock am Boden und habe geweint. Es war nicht schön", beschreibt Kalajdzic die Situation.

Diagnose Kreuzbandriss

Die schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt: Kreuzbandriss - Alptraum eines jeden Fußballers. Dazu rissen auch das Innen- und Außenband seines linken Knies. Kalajdzic wird voraussichtlich sechs bis acht Monate ausfallen.

Es ist nicht die erste schwere Verletzung des 22-Jährigen. Bereits 2018 musste Kalajdzic mit einem Mittelfußbruch und einem Syndesmosebandanriss jeweils monatelang aussetzen.

Rehabilitation Zuhause in Wien

Jetzt steht der Österreicher erneut am Anfang des mühsamen Wegs zurück auf den Platz. Die erste Hürde hat der zwei Meter große Stürmer inzwischen genommen. Nach der Operation konnte er wie geplant mit der Rehabilitation beginnen. Dabei kam der VfB Stuttgart Kalajdzic entgegen. Die ersten Wochen seiner Reha absolviert er Zuhause in Wien und somit in direkter Nähe zu seiner Familie.

Seine Familie ist sehr wichtig für Kalajdzic. Insbesondere sein Vater begleitete ihn Jahre lang als kritischer Unterstützer. "Wenn Spiele schlecht liefen und ich mit dem Auto abgeholt wurde, wollte ich manchmal nicht einsteigen. Dann habe ich lange in der Dusche gebraucht, in der Hoffnung, dass mein Vater das Spiel schon wieder vergessen hat, bis ich einsteige. Aber es hat mich geprägt und weiterentwickelt und ohne ihn wäre ich heute nicht mal ansatzweise da, wo ich jetzt stehe", erzählt der 22-Jährige.

Trotzdem ist er noch lange nicht am Ziel. Sasa Kalajdzic ist auf dem Weg zurück. Vor ihm liegen arbeitsreiche Monate.