Fritz Walter prägte von 1944 bis 1968 als Präsident den VfB Stuttgart. Bereits im Alter von 23 Jahre wurde der in Cannstatt geborene Walter Schriftführer beim Verein mit dem roten Brustring. Fritz Walter hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des VfB zu einem Spitzenverein aus dem Süden Deutschlands. In seiner Ära feierten die Schwaben jeweils zwei Meistertitel und zwei DFB-Pokalsiege. Walter verstarb im Alter von 81 Jahren am 5. Januar 1981.

SWR VfB Stuttgart

