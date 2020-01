Mit 16 Toren schoss Philipp Klement den SC Paderborn vergangene Saison zum Aufstieg in die Bundesliga. Dieses Jahr soll das auch beim VfB Stuttgart klappen. Getroffen hat er für die Schwaben bisher noch nicht.

Philipp Klement schaffte am 19. Mai 2019 mit Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga. Anschließend blickte der heute 27-Jährige gespannt auf die Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Warum? Klement stand kurz vor dem Wechsel nach Stuttgart. Obwohl der Abstieg des VfB nach zwei schwachen Vorstellungen besiegelt war, unterschrieb der Ludwigshafener den Vertrag.

Klement hielt sein Wort

In SWR Sport am Sonntagabend bestätigt Klement, dass er damals einen Rückzieher hätte machen können: "Der Vertrag war noch nicht unterschrieben." Aber, er habe sich "für den Verein und für einen langfristigen Vertrag entschieden". Und weiter: "Jetzt liegt es an uns, das dann auch für mich zu ermöglichen, in der Bundesliga zu spielen."

Dauer 0:36 min Klement: "Der Vertrag war noch nicht unterschrieben." Philipp Klement spricht bei SWR Sport über den Wechsel zum VfB Stuttgart.

Für das Ziel der Stuttgarter - den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga - konnte der Mittelfeldspieler bisher noch nicht viel beitragen. Im VfB-Trikot gelang Klement noch kein Tor.

28 Bundesliga-Minuten für Klement

2014 schrammte Philipp Klement knapp an seinem Debüt in der Bundesliga vorbei. Beim 1. FC Nürnberg II zeigte der Spielmacher gute Leistungen. Sein damaliger Trainer Roger Prinzen habe ihm zu jener Zeit "in Aussicht gestellt", dass er "eine Chance bekommen wird", sollte Prinzen Trainer der ersten Mannschaft werden.

Dies geschah tatsächlich vier Wochen vor Saisonende. Das Problem: Klement zog sich einen Tag vor Prinzens Übernahme der Bundesliga-Teams einen Bänderriss in der Schulter zu.

Dauer 0:53 min Bundesliga-Debüt bei Nürnberg gescheitert Philipp Klement spricht bei SWR Sport über eine unglückliche Situation in seiner Karriere.

Klement ging anschließend zum 1. FSV Mainz 05. Dort klappte es dann, beim Heimspiel gegen Dortmund, mit dem ersten Einsatz in der höchsten Spielklasse Deutschlands. 20 Minuten war er auf dem Platz. Acht weitere Bundesliga-Minuten sammelte er vier Spieltage später gegen Schalke.

Klement wünscht sich Kontinuität beim VfB

Trotz des Wunsches nach Beständigkeit beendeten die Verantwortlichen des VfB Stuttgart die Zusammenarbeit mit Tim Walter. Der neue Trainer heißt Matarazzo Pellegrino. Philipp Klement sieht sich und seine Kollegen in der Bringschuld: "Es liegt jetzt an uns, dass Kontinuität in den Verein kommt." Beim VfB sehnten sich alle danach, da es "viele Beispiele gibt, die zeigen, was eine Kontinuität ausmachen kann", sagt Klement zu SWR Sport.

Dauer 0:38 min Philipp Klement über Kontinuität Philipp Klement spricht bei SWR Sport über Kontinuität.

Am Mittwoch (18:30 Uhr) muss der VfB gegen seinen direkten Tabellennachbarn aus Heidenheim ran. Nur ein Punkt trennt die beiden Traditionsvereine. Der Druck ist hoch. Mit einer Auftaktniederlage würde Stuttgart den Anschluss an die Spitze verspielen und Kontinuität würde noch weiter in die Ferne rücken.