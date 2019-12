Mario Gomez verzweifelt am Videobeweis. Nach dem 1:1 seines VfB Stuttgart bei Darmstadt 98 ärgerte sich der Stürmer über das fünfte Tor binnen drei Spielen, das ihm aberkannt wurde. SWR Sportredakteur Günther Schroth fühlt mit dem 34-Jährigen.

In Stuttgart nannten sie ihn früher "Super-Mario". Jetzt ist er eher der "Abseits-Mario". Fünf mal in den letzten drei Spielen wurde Mario Gomez ein Tor aberkannt - vom Kölner Keller. Dort, in der Anonymität vor dem Bildschirm, sitzen Menschen, die als Videoschiedsrichter dem Torjäger vom VfB Stuttgart offensichtlich das Leben vergällen wollen. Diesen Verdacht könnte man durchaus bekommen.

Dauer 2:12 min Mario Gomez im Interview mit SWR Sport Mario Gomez im Interview mit SWR Sport

"Vielleicht ist das die Quittung"

Und Gomez hat ihn denn auch. "Vielleicht ist das die Quittung der Schiedsrichter, die in den Kellern sitzen, dafür, dass ich ihnen 20 Jahre lang auf die Eier gegangen bin", sagte er nach dem 1:1 seiner Mannschaft beim SV Darmstadt 98.

Dauer 0:42 min SV Darmstadt - VfB Stuttgart 1:1 SV Darmstadt - VfB Stuttgart 1:1

Es gab die Zeit, als "Super-Mario" eine Weltkarriere vor sich hatte. Der FC Bayern kaufte ihn 2009 für damals sagenhafte 35 Millionen Euro. Dann aber lief es nicht mehr so richtig. Er ging nach Florenz, Istanbul und nach Wolfsburg.

Und kam in seinen späten Jahren - zu Jahresbeginn 2018 - viel umjubelt zurück an den Neckar. Wo er seine Karriere im sanftem Glanz der Heimatliebe ausklingen lassen wollte. Jetzt aber erlebt der heimgekehrte Stuttgarter das, was vor ihm noch kein Torjäger so mitmachen musste. So erleiden musste.

"Irregulären Hattrick"

Gomez ist der einzige mir bekannte Spieler, der einen "irregulären Hattrick" auf den Platz gelegt hat. Im Spiel beim SV Sandhausen wurden gleich drei seiner Tore aberkannt. Ich saß vorm Bildschirm und konnte und wollte es nicht fassen.

Dauer 3:35 min Gomez: "Erster irregulärer Hattrick der Geschichte" Mario Gomez nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen im Interview.

Die Emotionen ebben ab

Die Vokabel erleiden finde ich gar nicht mal übertrieben - weil ich nämlich mitleide. Tore sind im Fußball seltene Ereignisse. So selten, dass sich jeder freut, wenn endlich mal eines fällt. Oder aber entsetzt ist. Ich aber freue mich nicht mehr. Ich bin auch nicht entsetzt. Ich warte erst mal ab. Bis die Entscheidung fällt. Fällt die dann zuerst im Kölner Keller und dann erst auf dem Platz, ist meine Emotion so weit abgeebbt, dass die Freude nur noch schal, das Entsetzen nur noch schwach ist.

Es gab durchaus Zeiten, zu denen ich mit Mario Gomez getauscht hätte. Jetzt würde ich mir das schwer überlegen. So wie es aussieht, bleibe ich besser Sportreporter. Das ist mir lieber, als dauernd von den Kellerkindern der Liga zurückgepfiffen zu werden. Und Mario Gomez, im Herbst seiner Karriere, hat jetzt auch die menschliche Reife, das Stigma "Abseits-Mario" zu ertragen. Er muss einfach mehr Tore schießen, als ihm aberkannt werden.