Diesen Samstag (13.30 Uhr) und kommenden Dienstag im DFB-Pokal (18.30 Uhr) spielt der VfB Stuttgart beim Hamburger SV. Für Mario Gomez könnten es die letzten beiden Duelle in Hamburg mit dem VfB werden.

"Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Wir haben das Potenzial dazu." Mario Gomez vor den beiden Duellen gegen den Hamburger SV

Es war am vorletzten Spieltag in der Saison 2003/2004: der VfB musste auswärts beim Hamburger SV ran. In der 48. Spielminute wechselte VfB-Coach Felix Magath Mario Gomez für Imre Szabics ein. Es war das Bundesliga-Debüt des damals 19-jährigen Nachwuchsstürmers.

08.05.2004: Mario Gomez (VfB Stuttgart) im Duell mit Nico Jan Hoogma (Hamburger SV). Imago Pressefoto Baumann

Der 34-Jährige steht beim VfB Stuttgart noch bis zum Sommer 2020 unter Vertrag. Eine Verlängerung seiner Arbeitspapiere scheint eher unwahrscheinlich. Alte Weggefährten wie Christian Gentner und Andreas Beck lassen an dieser Stelle schön grüßen. Sollte Gomez also gegen den HSV zum Einsatz kommen, wären es aller Voraussicht nach auch seine letzten Auftritte in Hamburg.

Mario Gomez der Edeljoker

Aktuell kommt der ehemalige Nationalstürmer bei den Schwaben über eine Jokerrolle nicht hinaus. Trotzdem ist er beim VfB der Spieler mit der mit Abstand größten Strahlkraft - in der 2. Liga sowieso. Und trotz überschaubarer Einsatzzeiten ist er im Kollektiv von Trainer Tim Walter einer der einflussreichsten Profis.

Dauer 1:07 min Mario Gomez - Der internationale Goalgetter Mario Gomez - Der internationale Goalgetter

Kein Spieler in Liga zwei kann annähernd so eine erfolgreiche Statistik vorweisen: Mario Gomez war Fußballer des Jahres, Torschützenkönig in der Bundesliga und in der türkischen Süper Lig, Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und zweimal mit dem FC Bayern München. Parallel holte er mit den Bayern den DFB-Pokal. Zudem gewann Gomez mit dem FCB 2013 die Champions League - also das legendäre "Triple".

Mario Gomez die Tormaschine

Die Stuttgarter Zeitung bezeichnete ihn zu seinem 30. Geburtstag als "die polarisierende Tormaschine". Mario Gomez ist keiner wie z.B. ein Rudi Völler, den alle irgendwie gern haben. Dafür kann er aber mit einer immer noch imposanten Torquote aufwarten, wie kaum ein stürmender Kollege im deutschen Profifußball. Im Spätherbst seiner Karriere sind keine Torfestivals mehr von ihm zu erwarten. Spannender ist da schon die Frage, was macht Mario G. nach dem 30.06.2020? Daran wird er vor dem Duell beim HSV sicher keinen Gedanken verschwenden. Eher daran wie er beim ehemaligen Bundesliga-Dino seine Torquote aufmotzen kann.