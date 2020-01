Die Profis des VfB Stuttgart haben mit den obligatorischen Leistungstests die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Bundesliga aufgenommen.

Auch der zuletzt an New York City FC ausgeliehene Ebenezer Ofori ging am Montag aufs Laufband, wie der Tabellendritte mitteilte. Der 24-jährige Ghanaer ist zu den Schwaben zurückgekehrt und soll auch am Dienstag (10:30 Uhr) an der ersten offiziellen Trainingseinheit unter dem neuen Coach Pellegrino Matarazzo teilnehmen. Der 42-Jährige war schon bei den Leistungstests vor Ort, um sich ein erstes Bild von der Ausdauer seiner Spieler zu machen.