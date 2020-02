Sein Gesicht ist geschwollen, eine Narbe ziert den Hals, das Sprechen fällt schwer und die Kollegen machen Witze. Doch Marc Oliver Kempf kann wieder lächeln und arbeitet am Comeback.

Nach einem Kopfball-Duell mit St. Paulis Ryo Miyaichi krachte es im Kiefer von Marc Oliver Kempf. Drei Wochen ist das her. Jetzt bringen vier Metallplatten und ein Draht Zähne und Knochen wieder in die richtige Position. Der Heilungsprozess verläuft gut und Marc-Oliver Kempf hat schon wieder mit dem Training begonnen.

Babybrei statt Burger - am liebsten Williams-Christ-Birne

Radfahren, Krafttraining und sogar Jogging - das alles geht schon wieder. Aus Angst vor Schmerzen hat er aber Respekt vor ungestümen Körperkontakt. Frühestens in drei Wochen ist der Kapitän des VfB Stuttgart wieder voll einsatzfähig. Bis dahin ist er zum Zuschauen verdammt.

"Wir haben eine stabilere Formation und verteidigen besser" Marc Oliver Kempf, Kapitän des VfB Stuttgart

Seinen Teamkollegen stellt der Kapitän in der Rückrunde ein gutes Zeugnis aus und auch mit dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo ist der Kapitän zufrieden. "Wir sind stabiler in der Abwehr, bekommen weniger Tore. Dadurch können sich die Gegner nicht mehr so sehr hinten rein stellen, das macht es uns leichter." Außerdem, so der Innenverteidiger, ist Pellegrino Matarazzo gelassener als Vorgänger Tim Walter.

Dem Kapitän gefällt also was er sieht und er schaut optimistisch in die Zukunft. Zum einen was seine Gesundheit angeht, zum anderen was die Aufstiegsambitionen des VfB Stuttgart angeht.

Den Aufstieg fest im Blick

Der nächste Schritt ist für Kempf ein Heimsieg gegen den Tabellensechsten Jahn Regensburg (Samstag ab 14 Uhr in SWR 1 Stadion). Viel wichtiger werden aber die Heimspiele gegen die Aufstiegskonkurrenten Bielefeld und Hamburg. Beide Teams müssen noch in Stuttgart antreten.

Wie Aufstieg geht weiß der 25-Jährige, 2016 wurde er mit den SC Freiburg Meister in der Zweiten Liga. Und wenn alles gut geht steht er zum Saisonfinale wieder auf dem Platz. Der Draht um die Zähne wird dann draußen sein. Die Metallplatten wird er noch ein Weilchen behalten.