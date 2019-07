per Mail teilen

Der VfB Stuttgart sucht nach dem Chaos bei seiner Mitgliederversammlung vor wenigen Wochen noch immer nach neuen Führungspersönlichkeiten. Ein Kandidat ist Jürgen Klinsmann, der jetzt gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" ein erstes Gespräch bestätigte.

Dieses habe der Ex-Bundestrainer laut dem Blatt mit dem Präsidialrat des Klubs geführt. In diesem sitzen die Aufsichtsräte Wilfried Porth und Hermann Ohlicher sowie der kommissarische Klubchef Bernd Gaiser. "Der Informationsaustausch verlief sehr positiv", so Kinsmann gegenüber der "Stuttgarter Zeitung".

Gaiser bestätigt Kontakt

Der VfB Stuttgart bestätigte kurz darauf den Austausch mit Klinsmann über ein mögliches Engagement beim Zweitligisten bestätigt. "Wir führen viele Gespräche. Das ist ein laufender Prozess. Wir tauschen uns auch mit Jürgen Klinsmann aus", sagte Gaiser.

Ist Klinsmann bald Vorstandsvorsitzender beim VfB?

Der Weltmeister von 1990 soll dem Bericht zufolge bereit sein, das neu geschaffene Amt als Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart AG zu übernehmen.

Die Organisationsstruktur des VfB Stuttgart SWR

Der Posten als Präsident, der nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich künftig repräsentativer ausgerichtet sein soll, komme für Klinsmann aber nicht infrage.

Dauer 1:54 min Wolfgang Dietrich ist weg - Wie geht es jetzt beim VfB Stuttgart weiter? Wolfgang Dietrich ist weg - Wie geht es jetzt beim VfB Stuttgart weiter?

"Mein Herz schlägt noch immer für den VfB"

"Der VfB ist ein besonderer Verein für ihn", hatte Klinsmanns Berater Roland Eitel bereits Mitte Juli gesagt: "Wenn ihn jemand vom VfB anruft - egal aus welchem Grund - wird er immer ans Telefon gehen. Wie in der Vergangenheit auch." Der in den USA lebende Klinsmann hatte im vergangenen November geäußert, dass "mein Herz noch immer für den VfB schlägt" und es ihn "mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk in den Profizirkus zurück zieht".

Für die Schwaben bestritt der 54-Jährige zwischen 1984 und 1989 156 Bundesligaspiele und erzielte 79 Tore.