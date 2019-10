Gebrauchter Nachmittag für den VfB Stuttgart: Am zehnten Spieltag der 2. Bundesliga unterlagen die Schwaben vor heimischer Kulisse gegen Holstein Kiel mit 0:1 (0:0). Zudem sah Innenverteidiger Holger Badstuber die Gelb-Rote Karte. Ein Platzverweis, der ein Nachspiel haben könnte.

Denn Badstuber könnte dem VfB nicht nur im nächsten Spiel beim Hamburger SV fehlen, sondern noch länger. Denn nach seiner Gelb-Roten Karte schimpfte der Defensivspieler über die TV-Außenmikrofone hörbar in Richtung der Unparteiischen: "Ihr seid Muschis geworden, Muschis."

Der nächste Rückschlag für den VfB Stuttgart

Zuvor hatte der bereits verwarnte Innenverteidiger wegen Trikotzupfens im Mittelfeld die zweite Gelbe Karte gesehen. Zwei Minuten später traf Jae Sung Lee per Kopf zum Sieg für Kiel (55. Minute). Für Stuttgart der nächste Rückschlag nach dem 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden vor der Länderspielpause.

Mislintat: "Hoffe, das wird nicht auf die Goldwaage gelegt"

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat berichtete nach der Partie von einem Austausch mit den Schiedsrichtern, wollte zum Inhalt aber nichts sagen. Eine längere Sperre hält er aber für möglich. "Ich weiß nicht, was für ein Druck da reinkommt, da es tatsächlich gezeigt wurde und im TV ist es so laut. Es ist nicht auszuschließen, es liegt nicht in unserer Macht. Ich hoffe, dass man so ein bisschen bewertet, dass die Jungs heiß sind in den Situationen und ich hoffe, dass man das Wort nicht auf die Goldwaage legt", so Mislintat.

Der vierte Offizielle, Patrick Alt, zückte nach Badstubers Abgang jedenfalls den Notizblock. Badstuber droht somit eine längere Sperre.

VfB-Trainer Tim Walter zeigte sich trotz der Pleite kämpferisch. "Wir schießen zu wenige Tore. Da fehlt uns auch das Glück. Der Ball will einfach nicht reingehen.", sagte der Coach: "Wir grämen uns heute. Denn manchmal hat man solche Phasen. Aber dann stehen wir wieder auf. Denn nur Verlierer bleiben liegen."