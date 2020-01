per Mail teilen

Erfolgreiches Pflichtspieldebüt für Pellegrino Matarazzo: Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga setzte sich der von ihm trainierte VfB Stuttgart im Spitzenspiel mit 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim durch.

Damit sprang der VfB zumindest für 24 Stunden auf einen direkten Aufstiegsplatz und ist jetzt Zweiter. Der Hamburger SV könnte mit einem Sieg am Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg wieder an Stuttgart vorbeiziehen.

Gomez sticht als Joker

Marc-Oliver Kempf (32. Minute), Nicolas Gonzalez (76.) und der eingewechselte Mario Gomez (86.) trafen für den VfB, der sich nach zwei Unentschieden vor der Winterpause von Tim Walter getrennt und den bisherigen Hoffenheimer Co-Trainer Matarazzo als Nachfolger verpflichtet hatte. (VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim - hier gibt's die Reaktionen)

Für den zuvor mit Stuttgart punktgleichen Tabellenvierten aus Heidenheim war es die erste Niederlage nach zehn Punkten aus vier Spielen.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0) VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Phillips, Karazor, M. O. Kempf - Mangala, Endo - Didavi (73. Sosa) - Förster (87. Massimo), Al Ghaddioui, Gonzalez (84. Mar. Gomez)

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer (71. Föhrenbach), Leipertz, Kerschbaumer, T. Mohr (71. Schimmer) - Kleindienst (78. Otto) Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) Zuschauer: 52.585 Tore: 1:0 M. O. Kempf (32.), 2:0 Gonzalez (76.), 3:0 Mar. Gomez (86.)

Heidenheim bleibt zu harmlos

Stuttgart war vor 52.585 Zuschauern in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ohne aber restlos zu überzeugen. Dennoch fiel der Führungstreffer verdient, als Kempf eine Flanke von Daniel Didavi wuchtig per Kopf versenkte. Didavi selbst verpasste kurz nach der Pause die große Chancen zum 2:0 (46.). Der Stuttgarter Sieg gegen zu harmloser Heidenheimer geriet aber nicht mehr in Gefahr, Gonzalez und Gomez sorgten für die Entscheidung.