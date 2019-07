Der Rücktritt von Wolfgang Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart hat für viel Wirbel gesorgt. Während Thomas Berthold weiterhin ein Amt bei dem Zweitligisten anstrebt, zeigte sich Grünen-Politiker Cem Özdemir erleichtert.

Der frühere Weltmeister Berthold hat nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart seine Ambitionen untermauert, beim Zweitligisten den nun ebenfalls vakanten Posten des Aufsichtsratschefs zu besetzen.

"Ich habe gehört, dass ich Präsident werden wolle, das stimmt nicht. Meine Intention ist es, der Vorsitzende des Aufsichtsrates zu werden", sagte der frühere Stuttgarter Profi bei "Sport1".

Berthold will mehr "Fußball-Kompetenz"

Der 54-Jährige will dafür "weitere Leute" in das Gremium bringen, "die genügend Fußball-Kompetenz mitbringen. Es muss eine große Linie vorgegeben werden, eine Fußball-Philosophie. Es muss eine Klub-Kultur entwickelt werden." Der Vereinspräsident wäre in diesem Modell "nur repräsentativ tätig", ergänzte Berthold.

Dauer 1:01 min Wolfgang Dietrich zurückgetreten VfB-Präsident Wolfgang Dietrich ist zurückgetreten.

Dietrich war nach einer chaotischen und wegen technischer Probleme letztlich abgebrochenen Mitgliederversammlung zurückgetreten. Der 70-Jährige hatte das Präsidentenamt seit 2016 inne.

Dauer 1:50 min Kommentar:VfB Stuttgart nach Dietrich Rücktritt Wer kittet den Scherbenhaufen beim VfB Stuttgart?

Özdemir zeigt sich erleichtert

Grünen-Politiker Özdemir begrüßte indes als VfB-Mitglied den Rücktritt Dietrichs. "Ich bin erleichtert", sagte der 53-Jährige dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der gebürtige Schwabe und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen war bei der Mitgliederversammlung selbst im Stadion gewesen.

"Geht darum, was für den VfB am besten ist."

Einige VfB-Fans fordern im Internet bereits Özdemir als Nachfolger Dietrichs. "Das Vertrauen der Fans ehrt und berührt mich. Aber hier geht es gerade nicht um einzelne Namen, sondern darum, was für den VfB am besten ist", sagte er.

Bei einer SWR-Umfrage in Stuttgart zeigte sich die Mehrheit der Fans froh über den Rücktritt Dietrichs. Allerdings bekam auch der VfB Kritik ab - insbesondere aufgrund der Außendarstellung.

Dauer 2:05 min Umfrage zu Wolfgang Dietrichs Rücktritt beim VfB Nach dem Abbruch der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart aufgrund technischer Probleme am Sonntag hat VfB Präsident Wolfgang Dietrich am Tag darauf seinen Rücktritt erklärt. Was denken die VfB-Fans darüber?

Auch Bedauern über den vorzeitigen Abgang Dietrichs wurde geäußert. So schrieb der Vorsitzende des "Freundeskreis VfB Stuttgart" in einem offenen Brief an Presse, Mitglieder und Freunde des Klubs: "Wolfgang Dietrich hat von der ersten Stunde seiner Amtszeit an versucht, das Beste zu leisten. Hinter den Überschriften seiner Agenda sind viele Haken zu setzen. Einige fehlen. Für wen dies Grund genug ist, verbale Beschimpfungen und persönliche Verunglimpfungen bis hin zu Todesdrohungen als Mittel zum Zweck zu machen, der möge sich einen neuen Verein suchen."