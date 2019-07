Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Sonntag per Pressemitteilung eine Aussage des zurückgetretenen VfB-Präsidenten Wolfgang Dietrich dementiert. In dieser ging es unter anderem um die Geschäftsbeziehungen mit der Investitionsfirma Quattrex.

So hat der am Montag von seinem Präsidenten-Amt zurückgetretene Dietrich auf der Mitgliederversammlung behauptet, die DFL habe ihm die Veröffentlichung von Informationen über die Geschäftstätigkeit und Firmenbeteiligungen untersagt. Dass Dietrich diese Aussagen getroffen hat, bestätigte SWR-Reporter Stefan Kiss, der bei der Mitgliederversammlung vor Ort war. Laut DFL sei dies nicht der Fall. "Herrn Dietrich steht es frei, sich öffentlich über seine privaten Vermögensverhältnisse, seine Geschäftstätigkeit oder von ihm gehaltene Beteiligungen an Unternehmen zu äußern", heißt es in der Mitteilung der Deutschen Fußball-Liga.