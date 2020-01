Der VfB Stuttgart bestritt am Dienstag das erste Mannschaftstraining unter Pellegrino Matarazzo mit Neuzugang Darko Churlinov. Der Transfer des 19-Jährigen vom 1. FC Köln an den Neckar wurde am Mittwoch dann offiziell bestätigt.

Darko Churlinov wechselt wie erwartet vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart. Der 19 Jahre alte Flügelspieler bekommt beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis Sommer 2024. Das teilten die Schwaben am Mittwoch mit. Churlinov hatte am Dienstag bereits mit einer Gastspielerlaubnis am ersten Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Pellegrino Matarazzo teilgenommen.

"Er ist auf beiden Außenbahnen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einsetzbar und auch wegen dieser Vielseitigkeit ein absolut sinnvoller Transfer für uns", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

20 Minuten Bundesliga-Luft

Churlinov bestritt in der laufenden Saison ein Bundesligaspiel für die Kölner: Am ersten Spieltag kam er gegen den VfL Wolfsburg zwanzig Minuten zum Einsatz. In der Regionalligamannschaft der Kölner schoss er in der Vorrunde in neun Spielen sechs Tore. Vor seinem Profi-Debüt kickte Churlinov in der U19 des 1. FC Köln und in den Jugendmannschaften des 1. FC Magdeburg und von Hansa Rostock.

