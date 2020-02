per Mail teilen

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Bernd Leno, Sami Khedira und Timo Werner sind allesamt längst Stars - und stammen alle aus der Talentschmiede des VfB Stuttgart. Lilian Egloff gilt als das nächste große Talent der Schwaben.

Am Mittwochabend wurde Lilian Egloff in der 79. Minute im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (1:2) eingewechselt. Erst im August feierte Egloff seinen 17. Geburtstag. Damit ist er der zweitjüngste Spieler, der je für die Profis des VfB Stuttgart in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. Nur Timo Werner war bei seinem Profi-Debüt noch jünger.

Die fünf jüngsten VfB Spieler der Geschichte Platz 5: Leon Dajaku debütierte am 09.12.2018 mit 17 Jahren, 7 Monaten, 27 Tagen. Im Sommer 2019 wechselte er zum FC Bayern München II Platz 4: Karlheinz Förster debütierte am 20.03.1976 mit 17 Jahren, 7 Monaten, 24 Tagen. Die VfB-Legende bestritt 364 Spiele für die Schwaben. Platz 3: Antonis Aidonis debütierte am 10.11.2018 gegen den 1. FC Nürnberg im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten ,19 Tagen. Seit seinem Debüt konnte er aber noch nicht richtig überzeugen. Platz 2: Am Mittwoch (05.02.2019) debütierte Lilian Egloff mit 17 Jahren, 5 Monaten, 16 Tagen. Egloff gilt als größtes Talent des VfB. Platz 1: Timo Werner ist der jüngste Spieler, der für den VfB ein Pflichtspiel absolvierte. Am 01.08.2013 lief er mit 17 Jahren, 4 Monaten, 26 Tagen zum ersten mal für Stuttgart auf.

Egloff seit 2012 beim VfB

Schon früh zeigte der gebürtige Heilbronner, dass er sportlich sehr begabt ist. Und das nicht nur im Fußball. Für seinen Heimat-Klub TSG Bretzfeld-Rappach holte er 2010 den Kreismeisterschaftstitel im Ballwurf. Nach seinen Anfängen in Bretzfeld ging "Li" 2012 zum VfB. Zu Beginn letzten Jahres zog Jugendtrainer Nico Willig den damals 16-Jährigen frühzeitig hoch in die U19. Mittlerweile ist der Mittelfeldstratege, dessen großes Idol Lionel Messi ist, durch sein großes Fußballerisches Talent und seine Torgefahr der Leistungsträger des Teams.

In dieser Saison hat der "Zehner" in zwölf Spielen bereits sechsmal getroffen und sechs Tore vorbereitet. Seine jedoch erfolgreichste Saison war 2018/19. Mit zwei Treffern im Finale schoss er die U19 des VfB Ende Mai 2019 zum Gewinn des DFB-Junioren-Vereinspokals.

Lilian Egloffs Treffer zum 3:1 im A-Jugendfinale gegen den BVB

Nur wenige Tage später hatten die Cannstatter sogar noch die Chance den Meisterschaftstitel zu holen. Doch das Finale ging trotz zwei Treffer von Egloff mit 3:5 gegen Borussia Dortmund verloren.

Unterstützung von der Familie

Der Schritt zum VfB wäre ohne die Unterstützung seiner Familie nicht möglich gewesen. Seine Eltern fuhren ihn bis zur U16 zu jedem Training von Bretzfeld nach Bad Cannstatt. Seither ist der Rechtsfuß in der Kolping-Akademie des VfB Stuttgarts und macht gerade seine Fachhochschulreife im Bereich Digitale Medien.

Tragischerweise verstarb sein Vater vor ein paar Jahren. Von ihm hatte Lilian das "OK" für seinen Wechsel zum VfB bekommen. Außerdem hat er den Vornamen seinem Vater zu verdanken. Dieser war ein großer Fan des französischen Rekordnationalspielers Lilian Thuram.

Matarazzo setzt auf die Jugend

Unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo könnte Egloff der große Durchbruch gelingen. Neben ihm kamen mit Clinton Mola, Roberto Massimo und Matteo Klimowicz drei weitere Spieler unter 20 Jahren zum Einsatz. Am Ende des Spiels lag der Altersdurchschnitt der VfB-Elf bei 22,1 Jahren. Kein Kader in der 2. Liga ist jünger als der des VfB.

Matarazzo möchte schnellen offensiven Fußball über die Außenbahnen spielen und setzt dabei auf die "Jungen Wilden". Beispielsweise ist der 21-jährige Nicólas González einer der Leistungsträger beim Tabellendritten der 2. Bundesliga.

Die Talentschmiede des VfB

Die Jugendabteilung des VfB Stuttgart galt einst als eine der Besten Deutschlands. Weltklasse Spieler wie Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Sami Khedira oder aber auch Timo Werner wurden bei den Stuttgartern ausgebildet. Doch in den letzten sieben Jahren erspielten sich nur Timo Baumgartl und Timo Werner einen Stammplatz im Profikader. Seither schaffte es kein VfB-Eigengewächs, sich in der Mannschaft zu etablieren.