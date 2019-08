Rein körperlich macht er schon was her. 1,93m groß und 90 Kilo schwer. Angst vor dem neuen Offensivmann beim VfB Stuttgart, Hamadi Al Ghaddioui, braucht aber niemand zu haben.

Spitzname: Hammer. Statur: Vorschlaghammer. Der neue Offensivmann beim VfB Stuttgart, Hamadi Al Ghaddioui, beeindruckt auf dem Platz. 90 Kilogramm verteilt auf 1,93m, dazu wendig und mit schnellem Antritt. Sein Spitzname "Hammer" ist nicht erst in Stuttgart entstanden. Den gab der gebürtige Bonner mit marokkanischen Wurzeln seinen neuen Mitspielern mit an die Hand. "Geht schneller als Hamadi und ist unkomplizierter."

Schmerzhaftes Training

Al Ghaddioui Einsatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock ist nicht in Gefahr. Wenn er aktuell auch ein Pflaster am linken Knie trägt. "Nur eine kleine Schürfwunde aus dem Training." Schlimmer sind schon eher die kleinen Bestrafungen nach einer Übungseinheit, wie Ohr-Flitschen oder Arsch-Bolzen. "In fast jeder Trainingseinheit geht's um etwas. Da muss man immer wach sein und Vollgas geben." Ist aber für den 28-Jährigen kein Problem, genauso wie das Schleppen des Wasserkastens nach dem Training als Neuling. "Jeder muss etwas tragen, da spielt das Alter keine Rolle. Das gehört einfach zu einem Team dazu."

Dauer 3:58 min Hamadi Al Ghaddioui über seinen Start beim VfB Stuttgart Jens Wolters berfragt Al Ghaddioui zum DFB Pokal und wie es so ist im VfB als Neuling

Zweite Pokalrunde im Blick

Selbstbewusst geht Al Ghaddioui den Pokal-Start an, ohne den Gegner unterschätzen zu wollen. "Rostock ist ein ambitionierter Drittligist. Das wird ein Pokalfight. Da wird alles reingeworfen. Das muss man mit der richtigen Einstellung angehen." Das Pokal-Aus seines neuen Clubs in der vergangenen Saison ausgerechnet in Rostock beschäftigt den Neuen nicht wirklich. Im Team wurde es bisher auch nicht thematisiert, so Al Ghaddioui.

Laufwege sind bekannt

Der "Hammer" scheint in Stuttgart angekommen zu sein. In der Mannschaft sowieso. Aber auch außerhalb des VfB-Vereinsgeländes kennt er inzwischen seine Laufwege. Al Ghaddioui wohnt nicht mehr im Hotel, sondern mittig in der Stadt. Das Zentrum scheint ihm also zu liegen. In Stuttgart und im VfB-Sturm.