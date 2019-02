Zum VfB Stuttgart wechselte der heute 36-Jährige im Sommer 2005. Für den Gewinn der Meisterschaft 2007 war er mitentscheidend, als er am 34. Spieltag gegen Energie Cottbus den Eckball von Pavel Pardo volley im Tor versenkte. Für den VfB absolvierte er 172 Spiele (30 Tore/21 Vorlagen), darunter sieben in der Champions League. Im Januar 2010 war für den zentralen Mittelfeldspieler die Zeit am Neckar vorerst vorbei, er schloss sich Lazio Rom an.

