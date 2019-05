Laut Medienberichten wird Holstein-Kiel-Trainer Tim Walter neuer Trainer beim VfB Stuttgart. Der Verein wollte das auf SWR-Anfrage jedoch noch nicht bestätigen.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart stellt weiter die Weichen für die Zukunft: Tim Walter, Coach des Zweitligisten Holstein Kiel, soll ab der kommenden Saison Trainer bei den krisengeplagten Schwaben werden. Dies berichten mehrere Medien.

Demnach haben Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und der neue Sportchef Sven Mislintat bereits die Zusage des 43-Jährigen, der in Kiel noch bis 2020 unter Vertrag steht. Es geht wohl nur noch um die Ablöse für Walter, die Verhandlungen sollen bereits laufen. Laut Kicker will Kiel etwa eine Million Euro für Walter, der im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Kiel gekommen war. Davor war der gebürtige Bruchsaler zwei Jahre lang Jugendtrainer beim Karlsruher SC, wurde aber von den Bayern für eine Ablöse von 200 000 Euro abgeworben.

In der vergangenen Woche hatte Walter Gespräche mit dem VfB noch dementiert. "Ich komme zwar aus Baden-Württemberg. Aber Kontakt zum VfB hatte ich bisher noch nicht", so der umworbene Fußball-Lehrer, der Anfragen anderer Klub bestätigte.

Walter forciert offensiven Fußball

Walter, der für offensiven Fußball steht, trainiert Holstein seit 2018. Am Donnerstag Vormittag leitete er ganz normal das Training des Tabellen-Siebten der Zweiten Liga. Sollte Walter tatsächlich nach Stuttgart wechseln, könnte er einen Spieler aus seinen Kieler Reihen mitzubringen. Laut "kicker" handelt es sich dabei um Rechtsverteidiger Jannik Dehm. Der 23-Jährige könnte bei den Schwaben die Lücke in der Abwehr schließen, die Weltmeister Benjamin Pavard mit seinem Wechsel zum FC Bayern München hinterlässt.

Selbstbewusst und gelgentlich impulsiv

Walter gilt als selbstbewusster Coach, er ist sehr überzeugt von seiner Spielphilosophie und vertritt seinen Standpunkt klar und - wenn es der Sache dient - auch hart. "Für manche Spieler ist diese Klarheit sicherlich manchmal schwierig," berichtet Jan Neumann, Fußballexperte beim Norddeutschen Rundfunk, der die Arbeit von Tim Walter in Kiel seit mehreren Monaten begleitet. Walter wird nachgesagt, dass er gelegentlich sehr impulsiv sei. Bayern-Boss Uli Hoeneß soll ihm zum Abschied aus München den Rat gegeben haben, etwas ruhiger zu werden. Dies soll Walter bei den manchmal unterkühlten Norddeutschen in Kiel tatsächlich umgesetzt haben.

Ziel: Champions League

Walter, dessen Familie in München lebt, ist ein überaus ehrgeiziger Trainer. Das Beste ist für ihn gerade gut genug. So soll er in Gesprächen mit Medienvertretern immer wieder geäußert haben, dass er irgendwann mal Champions League spielen wolle. Der Badener würde mit seinem ersten Job in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt tun, um sein großes Karriere.Ziel zu erreichen.

Walters potenzieller Neu-Arbeitgeber, der VfB Stuttgart, der momentan auf Abstiegs-Relegationsplatz 16 steht, wird aktuell aber noch von Nico Willig trainiert. Der 38-Jährige, der kürzlich den entlassenen Markus Weinzierl abgelöst hatte, wird zur neuen Saison aber wieder als Coach zu den Stuttgarter U19-Junioren zurückkehren. Willig hat in bisher zwei Spielen einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Am Samstag (15.30 Uhr) spielt der VfB gegen den VfL Wolfsburg.

Als Zugang für die nächste Saison soll zudem Offensivspieler Mateo Klimowicz geplant sein. Der 18-Jährige, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Diego Klimowicz, kommt vom argentinischen Klub Instituto Central Cordoba und soll insgesamt rund zwei Millionen Euro kosten.