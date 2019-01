per Mail teilen

Nun steht es fest: Wie SWR Sport bereits im Juli berichtete, wechselt Benjamin Pavard im Sommer 2019 zum FC Bayern München. Der Transfer wurde bereits von Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigt.

Der FC Bayern München verpflichtet erwartungsgemäß Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Wie der Münchner Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch im Trainingslager in Doha bekanntgab, unterschrieb der 22-jährige Franzose einen ab Sommer gültigen Vertrag über fünf Jahre. "Das ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz", sagte Salihamidzic über den Verteidiger. Pavard kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

Der VfB Stuttgart hat den Transfer im Sommer bisher noch nicht bestätigt. Ein Sprecher des Vereins erklärte aber gegenüber dem SWR, dass die vertraglichen Rahmenbedingungen klar seien und dass es eine Austiegsklausel gebe.

SWR-Bericht vom Juli 2018 bestätigt

Bereits im Juli hatte SWR Sport exklusiv berichtet, dass es im Sommer 2019 zu einem Wechsel von VfB-Verteidiger Benjamin Pavard zum FC Bayern München kommen wird. Dieser Transfer wurde nun durch den FC Bayern München bestätigt.

Vom Zweitligaverteidiger zum Weltmeister

Im Sommer 2016 kam Benjamin Pavard als 20-Jähriger vom französischen Erstligisten OSC Lille zum VfB Stuttgart. Abslösesumme: Fünf Millionen Euro. Damals spielte der VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga, wo Pavard nachhaltig mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte.

Mit dem VfB Stuttgart feierte der Franzose im Mai 2017 den Aufstieg in die Bundesliga. Seine Qualitäten erkannte auch Didier Deschamps, der Pavard im November 2017 erstmals in die französische Nationalmannschaft berief. Mittlerweile kommt der Verteidiger auf 18 A-Länderspiele. Den größten Erfolg feierte Benjamin Pavard im Sommer 2018, als er mit Frankreich den WM-Titel in Russland holte.